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Российский спецназ (фото из архива)Фото: Imago/ZUMA Press
КонфликтыУкраина

WP: Российский спецназ истощен войной в Украине

Жан Рофе
18 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 апреля.

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На 415-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 14 апреля (время московское).

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Российские оккупанты, опасаясь украинского контрнаступления, готовятся силой удерживать персонал Запорожской АЭС на станции, заявила украинская компания "Энергоатом". "Захватчики уже завезли на станцию много провизии и воды. Вероятно, оккупанты не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен, насильно заблокировав их на ЗАЭС", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Компания отмечает, что подобная ситуация уже была на Чернобыльской АЭС год назад.

WP: Российский спецназ истощен войной в Украине

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Война в Украине существенно истощила подразделения специального назначения РФ, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы США. Американские чиновники считают, что командование ВС РФ чрезмерно полагалось на спецназ и использовало его в составе передовых пехотных формирований, которые понесли огромные потери убитыми и ранеными. По оценкам специалистов, некоторые бригады российского спецназа потеряли от 90% до 95% своей боеспособности. В утекших документах не сказано, сколько российских спецназовцев погибло или было ранено в Украине. Однако со ссылкой на перехваченные разведданные говорится, что только одно подразделение - 346-е - "потеряло почти всю бригаду, в которой из 900 военнослужащих в строю осталось только 125".

Хроника событий 14 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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