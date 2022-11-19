WP: РФ достигла с Ираном согласия о производстве сотен БПЛА

На 270-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 20 ноября (время московское).

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Потеря Херсона стала для России серьезным ударом, но позволила высвободить около 20 000 военнослужащих для того, чтобы перебросить их на другие фронты, в том числе в восточную часть Донецкой области, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание указывает, что украинские силы готовятся к новому наступлению там, когда войска, выведенные из Херсона, присоединятся к мобилизованным, задействованным в боях в Донбассе.

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Назначенный оккупационными властями "мэр" Энергодара Александр Волга отстранен от должности указом "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник в "администрации" региона. "Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области", - указал собеседник агентства. Сам Волга не подтвердил информацию об увольнении, заявив ТАСС, что находится в отпуске.

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После нескольких недель обстрела украинских городов беспилотниками иранского производства Москва негласно достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен БПЛА на территории РФ, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на новые разведданные, полученные американскими и другими западными агентствами безопасности. Российские и иранские чиновники завершили сделку во время встречи в Иране в начале ноября, Москва быстро продвигается вперед к получению разработок и ключевых компонентов, которые могут позволить начать производство в течение нескольких месяцев, сообщили изданию три источника.

Хроника событий 19 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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