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ПолитикаСША

WP рассказала о провалах охраны в день покушения на Трампа

Сергей Ромашенко
14 сентября 2024 г.

В день покушения Секретная служба США совершила сразу несколько ошибок. В числе прочего она не распорядилась охранять крышу, с которой стреляли в Трампа, сообщила The Washington Post.

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Дональд Трамп в окружении сотрудников Секретной службы после покушения
Дональд Трамп в окружении сотрудников Секретной службы после покушенияФото: Brendan McDermid/REUTERS

Внутреннее расследование Секретной службы США подтвердило серьезные провалы в сфере безопасности в день покушения на Дональда Трампа, а также выявило ранее неизвестные факты - в том числе то, что агенты не давали указаний местной полиции охранять крышу здания, которой воспользовался стрелок, сообщила в пятницу, 13 сентября, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Действия агентов Секретной службы в ходе митинга 13 июля в Пенсильвании собеседники WP назвали "пугающе небрежными". К примеру, планировалось, что между зданием Agr International (откуда был открыт огонь) и сценой будут размещены краны с флагами, перекрывающими линию обзора с этой крыши, но прибывшие перед митингом инспекторы обнаружили, что краны были развернуты неправильно.

Что выявило внутренней расследование

По результатам внутреннего расследования также выяснилось, что радиорубка Секретной службы, где агенты должны были отслеживать потенциальные угрозы и получать сообщения о любых проблемах, не имела возможности получать оповещения в режиме реального времени от местной полиции, наблюдавшей за толпой и внешним периметром.

Оповещение местной полиции о подозрительном человеке на митинге перед приездом Трампа не транслировалось широко по радио Секретной службы. Вместо этого местным контрснайперам было поручено отправить лишь одному сотруднику Секретной службы фотографию человека, который вел себя странно возле здания Agr и имел с собой дальномер. Агенты в тот день так и не услышали радиопереговоров местной полиции о попытках выследить и обнаружить этого человека после того, как Трамп начал свое выступление.

В отчете также говорится, что управление охранных операций Секретной службы не спешило усиливать меры безопасности Трампа, когда тот начал свою предвыборную кампанию, даже после того, как агентство получило разведданные, указывающие на существование иранского государственного заговора с целью убийства или причинения вреда политическим кандидатам.

Покушение на Дональда Трампа

Покушение на Трампа было совершено 13 июля, когда он выступал на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. В него стреляли с крыши соседнего одноэтажного здания с расстояния около 120 м. Республиканец не получил серьезных увечий - пуля задела лишь ухо. В результате стрельбы погиб один человек - 50-летний пожарный Кори Комператоре, еще были ранены.

Стрелок - 20-летний Томас Мэттью Крукс из того же штата - был ликвидирован снайперами. Рядом с его телом нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

ФБР сообщало, что Крукс сделал 25 покупок оружия в интернете в период с весны прошлого года по первую половину текущего и шесть раз приобретал материалы, используемые во взрывчатых веществах. За последний год он также искал в сети информацию об электростанциях, массовых расстрелах и покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. За неделю до покушения на Трампа Крукс искал информацию об убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 году.

 

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