WP: Конфликт из-за Крыма может затянуть войну на десятилетия

На 291-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 11 декабря (время московское).

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В результате обстрелов пострадали более 1,6 тысячи квартир и домов в Белгородской области, сообщает Telegram-канал "7x7 - Горизонтальная Россия" со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова. С 24 февраля белгородские власти отремонтировали 1609 домов и квартир. Кроме того, для пострадавших жителей купили 11 домов и квартир, отремонтировали или приобрели почти 350 машин. Провести ремонт домов не удалось в 15 селах, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, пишет издание. "Разрушения инфраструктуры и жилых домов происходят практически каждый день", - цитирует канал слова Гладкова. По его данным, область потратила к ноябрю 13 млрд рублей на меры, связанные с военными действиями в Украине.

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Наиболее активные обстрелы в Донецкой области минувшей ночью зафиксированы в Покровском и Бахмутском районах, заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. В Максимильяновке Марьинского общества ранен один человек, еще один житель получил ранения в Бахмуте, указал он в Telegram. "Накануне вечером россияне обстреляли предприятие в Кураховской общине и Авдеевке. Авдеевка также подвергалась хаотическим обстрелам всю ночь", - сообщил Кириленко. Кроме того, интенсивные обстрелы зафиксированы вблизи Яковлевки, Бахмутского и в окрестностях Соледара. "На Лисичанском направлении более 50 прилетов зафиксировано по Торскому и Заречному Лиманскому обществу", - отметил далее глава ОГА и подчеркнул, что оставаться в Донбассе опасно.

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В американском Институте изучения войны (ISW) указали, что 7 декабря российские военные после трехнедельного перерыва возобновили применение иранских БПЛА для ударов по объектам в Украине. В институте полагают, что российские войска, по всей видимости, получили новую партию БПЛА из Ирана либо ожидают поставки в ближайшее время. Не исключено и то, что российские войска могли попросту накопить беспилотники за те три недели, когда они не использовали их. Кроме того, отмечается, что дроны, производимые в Иране, потребовалось модифицировать, чтобы применять их в условиях зимы, указывается в новом обзоре ISW.

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Россия по состоянию на утро 11 декабря не вывела в Черное море ни одного корабля - носителя крылатых ракет "Калибр", сообщили в Facebook Военно-морские силы ВСУ. В Черном море на боевом дежурстве находятся 8 российских кораблей, в Азовском море - 2 корабля, в Средиземном - 9 кораблей, из которых 5 - носители крылатых ракет "Калибр" с общим залпом 76 ракет, указывается в заявлении. "РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - заявили в ВСУ.

WP: Конфликт из-за Крыма может затянуть войну на десятилетия

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Ключевым вопросом в войне, развязанной Россией против Украины, может стать конфликт вокруг полуострова Крым, который РФ аннексировала в 2014 году, пишет американская газета The Washington Post . Нежелание обеих сторон уступить в этом вопросе дает мало шансов на мирное соглашение и может затянуть войну на десятилетия, считают журналисты. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в октябре, что возвращение Крыма Украине будет означать восстановление истинного мира, но для российского президента Владимира Путина аннексия украинского полуострова стала опорой его наследия, которое рухнет в случае утраты Крыма, отмечает WP. "Непоколебимость притязаний на Крым иллюстрирует неразрешимость конфликта, и трудно представить, что борьба за полуостров разрешится без дальнейшего кровопролития", - указывается далее.

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В самопровозглашенной "ЛНР" усиливают мобилизацию на войну, сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Для пополнения личного состава на Северодонецком направлении россияне усилили меры принудительной мобилизации. В частности, в Хрустальном увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и отвозят в пункт сбора мобилизованных. Повестки в Меловом получают почти все. Оккупанты не смотрят на возраст, состояние здоровья и количество детей у мобилизованных", - написал Гайдай в Telegram-канале .

Ранее об этом же сообщил в своей утренней сводке Генштаб ВСУ. В качестве примера он назвал увеличение числа патрулей в городе Красный Луч.

Хроника событий 11 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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