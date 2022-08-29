На 188-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 30 августа (время московское).

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МИД Украины выразил обеспокоенность послу Турции в свете сообщений СМИ о вероятной перевозке российских зенитно-ракетных комплексов С-300 из Сирии в РФ через пролив Босфор на судне Sparta II. Судно подпадает под определение военного корабля из Конвенции Монтрё о статусе проливов, подчеркнул официальный Киев.

О предполагаемой переброске ЗРК в Россию стало известно из данных израильской компании ImageSat International (ISI), специализирующейся на спутниковой съемке. В апреле она получила снимки ЗРК в сирийском городе Масьяф, в конце августа на кадрах была пустая площадка. В первой половине августа компоненты С-300 были запечатлены на снимках из Тартуса, на более поздних кадрах они отсутствуют. В ISI пришли к выводу, что ЗРК погружен на борт Sparta II, вышедшего из Тартуса в Новороссийск.

Турция в конце февраля предостерегла все страны от прохода военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что официальная Анкара намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё.

Как следует из документа, в мирное время черноморские государства могут проводить через проливы свои военные корабли любого класса при условии предварительного уведомления турецких властей. В военное время - если Турция участвует в войне или считает, что ей угрожает война - она имеет право запрещать проход через проливы любых военных кораблей.

WP: Иран передал России беспилотники для войны в Украине

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Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов для применения в войне против Украины. Об этом пишет американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных собеседников, близких к спецслужбам. Речь идет о беспилотниках Mohajer-6 и Shahed, указали представители администрации президента США. Российская сторона при первых испытаниях аппаратов столкнулась с многочисленными сбоями в их работе, отмечает газета.

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Переправа через Днепр, которую российская армия налаживала в районе села Львово в Херсонской области, уничтожена украинскими военными. Такие данные приводит Оперативное командование "Юг" .

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По захваченному российскими войсками городу Новая Каховка в Херсонской области нанесен ракетный удар, утверждают местные "власти", не приводя сведений о пострадавших. По их словам, город остался без электричества и водоснабжения. Украинская сторона пока не комментировала ситуацию.

Зеленский: Будем гнать военных РФ к украинской границе

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Украинская армия будет гнать российские войска до границы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к соотечественникам. "К нашей границе, линия которой не изменялась", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что провел серию совещаний с представителями армии, военно-промышленного сектора и правительства, однако не стал раскрывать подробности. "Важная тематика, озвучивать ее - неправильно. Но результат со временем видят все. Видят, когда наши защитники уничтожают логистику, базы, командные центры врага. Это - продолжим", - заверил президент Украины.

Зеленский обратился и к российским военнослужащим. "Поезжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию - что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций", - отметил украинский лидер.

Хроника событий 29 августа 15.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 августа 00.00 - 14.59 >>>

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