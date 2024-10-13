WP: ХАМАС планировал в Израиле теракт в стиле 11 сентября

Боевики ХАМАС задолго до нападения 7 октября 2023 года планировали масштабную серию атак на территории Израиля. Об этом свидетельствуют документы, найденные израильскими солдатами в командных центрах ХАМАС.

Боевики палестинского радикального движения ХАМАС задолго до нападения 7 октября 2023 года планировали провести на территории Израиля масштабную серию атак и терактов, сообщила в субботу, 12 октября, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документы боевиков, обнаруженные израильскими военнослужащими в командных центрах ХАМАС в секторе Газа.

На десятках страниц подробно описывается план ХАМАС - гораздо более масштабный, чем нападение 7 октября. Он включает в себя теракт в небоскребе в Тель-Авиве в стиле 11 сентября 2001 года в США, а также взрывы на железных дорогах. WP отмечает, что полученные журналистами 59 страниц писем и документов - лишь крохотная часть из тысяч документов, которые, согласно Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), были найдены с начала наземного вторжения в сектор Газа.

"ХАМАС настолько решительно настроен стереть с лица земли Израиль и еврейский народ, что ему удалось втянуть Иран в прямой конфликт - на условиях, к которым Иран не был готов", - сказал сотрудник израильской службы безопасности.

Попытки ХАМАС втянуть Иран

В письмах 2021 года лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар обращается к высокопоставленным иранским руководителям, включая верховного лидера страны Али Хаменеи, с просьбой о дополнительной финансовой и военной помощи. Он утверждает, что при поддержке Ирана сможет полностью уничтожить Израиль за два года.

"Мы обещаем вам, что не потратим ни минуты, ни цента, если это не поможет нам достичь этой священной цели", - говорится в письме от июня 2021 года, подписанном Синваром и еще пятью представителями ХАМАС.

В письмах Яхья Синвар не уточняет, как именно он собирается это сделать. Израильские и другие ближневосточные чиновники рассказали WP, что Синвар боялся утечек - в результате нападение на Израиль 7 октября застало Иран врасплох, и Тегеран был зол на Синвара за то, что тот не раскрыл свои намерения заранее. При этом источники утверждают, что и Иран, и радикальное движение "Хезболлах" знали, что ХАМАС готовится к масштабному нападению.

Масштабные планы

За несколько месяцев до нападения 7 октября ХАМАС планировал пойти гораздо дальше, следует из документов. В одной из презентаций, найденной на форпосте ХАМАС на севере сектора Газа, изложены варианты атаки на Израиль по нескольким направлениям, включающие самые разные цели для нападения - от командных до торговых центров.

Документ на арабском языке, озаглавленный "Стратегия плана по освобождению Палестины", содержит десятки карт, фотографий и схем с передвижениями боевиков ХАМАС и возможной последовательностью атак. Среди нереализованных планов - уничтожение тель-авивского небоскреба и диверсии на железных дорогах.

В качестве возможных целей указаны 70-этажное здание Moshe Aviv Tower, второе по высоте в Израиле, и комплекс Azrieli Center, состоящий из трех небоскребов, большого торгового центра, железнодорожного вокзала и кинотеатра. Но, отмечается в документе, ХАМАС еще не придумал, как именно разрушить здания. Постпредство Ирана в ООН, отвечая на вопросы WP, обвинило Израиль в распространении дезинформации.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену у ХАМАС остаются 97 захваченных граждан. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли почти 42 тысячи палестинцев и еще более 97 тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.