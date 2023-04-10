WP: Египет пытался тайно снабдить РФ десятками тысяч ракет

На 412-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 11 апреля (время московское).

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Египет намеревался тайно снабдить Россию десятками тысяч ракет, пишет американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на один из предполагаемых секретных документов США, появление которых в интернете привело к расследованиям со стороны Вашингтона. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал высокопоставленным военным чиновникам произвести до 40 тысяч ракет для их поставки в Россию, следует из документа, датированного 17 февраля. Кроме того, глава государства потребовал держать информацию о производстве и транспортировке снарядов в тайне с целью "избежать проблем с Западом", указывает WP.

Официальный представитель министерства иностранных дел Египта в ответ на запрос издания подчеркнул, что позиция Каира с начала войны в Украине "основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве держаться на одинаковом расстоянии от обеих сторон". Египет поддерживает Устав ООН и международное право в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, отметил представитель МИД африканской страны. В то же время Вашингтону "неизвестно о выполнении этого плана", заявил WP представитель властей США, имея в виду поставку египетских ракет России.

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За истекшие сутки российские войска совершили 9 обстрелов пограничных общин Сумской области, заявила региональная военная администрация. В то же время украинская сторона не зафиксировала формирование наступательных групп РФ на государственной границе. Обладминистрация не привела сведения о пострадавших и разрушениях, указав лишь, что в одно из населенных пунктов Хотеньской общины повреждена линия электропередач.

Дания рассчитывает передать Украине САУ CAESAR в мае

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САУ CAESAR в Украине (декабрь 2022 года) Фото: Sameer al-Doumy/AFP/Getty Images

Украина может получить обещанные Данией самоходные артиллерийские установки CAESAR уже в мае, заявил исполняющий обязанности датского министра обороны Троэльс Лунд Поульсен на пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым. "Мы надеемся, что артиллерийские системы Ceasar мы поставим в Украину в следующем месяце", - цитирует Поульсена Украинский медиацентр.

Сейчас эти боевые машины французского производства находятся на полигоне в Дании, добавил и.о. главы Минобороны королевства. Кроме того, Копенгаген рассчитывает начать поставки в Украину танков Leopard 1 к лету, указал Поульсен. В течение полугода в Украину можно будет поставить около 100 танков этого типа, отметил он.

Хроника событий 10 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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