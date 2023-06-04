WP: Для рейдов на Белгородщину использовалось оружие НАТО

Воюющие на стороне Украины бойцы из РДК и легиона "Свобода России", которые в конце мая вторглись в Белгородскую область, пользовались как минимум четырьмя тактическими транспортными средствами, переданными ранее Украине США и Польшей, пишет в субботу, 3 июня, газета The Washington Post . Конкретно речь идет о бронированных машинах с усиленной противоминной защитой класса MRAP. Три такие машины предоставили Киеву США, еще одну - Польша, говорится в публикации.

Указывается, что об этом рассказал неназванный представитель властей США, знакомый с материалами разведки. Он поднял при этом вопрос о непреднамеренном использовании предоставленных НАТО вооружений и обязательствах Киева по гарантиям безопасности поставляемой ему союзниками техники, сообщает WP.

Кроме того, изучив ряд фото и проверив их подлинность, журналисты пришли к выводу, что в руках добровольцев оказались винтовки производства Чехии и Бельгии и как минимум один противотанковый гранатомет AT-4, которым часто пользуются американские и в целом западные военные.

Вопрос о контроле за перемещением западного оружия

Западные чиновники настаивали на том, чтобы Украина внимательно отслеживала передвижения передаваемых ей вооружений, общая стоимость которых достигает нескольких миллиардов долларов, напоминает издание. Кроме того, союзники запретили Киеву использовать западное оружие и оборудование для атак на российскую территорию.

"Однако недавний рейд в Россию подчеркивает, что предоставленный военный материла может переходить из рук в руки непредсказуемым образом, создавая проблемы с контролем, которые, похоже, мало кто в Вашингтоне и Киеве готов признать", - констатируют авторы. Согласно снимкам, изученным журналистами The Washington Post, как минимум две машины MRAP были захвачены российскими войсками после операции.

Эк-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, называющий себя политическим представителем легиона "Свобода России", признал наличие ограничений на использование западных вооружений, однако добавил, что задействованные для рейдов машины имели длинную историю, что сделало их применение в данном конкретном случае приемлемым, указывает американское издание. По словам Пономарева, добровольцы воспользовались "трофейной" техникой, которую российские военные сначала захватили у украинских, а впоследствии - бойцы, воюющие на стороне Украины, - у ВС РФ. При этом никаких доказательств достоверности этой версии он не предоставил, пишет WP.

Что говорят добровольцы об использовании оружия НАТО

Между тем в РДК заявили журналистам газеты, что никакой иностранной техникой в ходе своих рейдов они не пользовались. Однако эксперт из британского национального музея Королевская оружейная палата, который по просьбе репортеров ознакомился с фото, изображающими бойцов РДК, подтвердил, что в Белгородской области у них были при себе винтовки CZ Bren чешского производства и винтовки FN SCAR бельгийского производства.

При этом два американских добровольца, воюющих в Украине, подтвердили, что именно такие винтовки передают украинским военным и поддерживающим их иностранным добровольцам.

Польское и чешское министерства обороны отказались комментировать ситуацию. Между тем в бельгийском Минобороны указали, что "вооружения всегда передавали официальным властям или регулярной армии Украины, которые и несут за них ответственность". В Госдепе США повторили, что не поощряют атаки по территории Россиис применением западного оружия. "Мы четко заявили, что не поддерживаем использование американского оборудования для атак на территории России",- цитирует WP заявление Госдепа.

Сооснователь РДК, известный в праворадикальной среде Денис Капустин (использует псевдоним Денис Никитин) утверждает, что его подразделение сражается в составе ВСУ с ноября 2022 года.

Смотрите также: