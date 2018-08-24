 WP: Трамп отказался публиковать официальное заявление в память о Маккейне | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.08.2018

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Мир

WP: Трамп отказался публиковать официальное заявление в память о Маккейне

Президент США посчитал нужным ограничиться коротким сообщением в твиттере о смерти Маккейна. Пресс-секретарь Трампа выступала за публикацию официального сообщения.

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп запретил своей администрации выпускать заявление по поводу смерти Джона Маккейна, в котором тот характеризовался как герой. Сообщение было подготовлено аппаратом президента, однако Трамп заблокировал его, сообщила газета The Washington Post в воскресенье, 26 августа, со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Трамп подчеркнул, что ограничится лишь коротким сообщением в твиттере. В нем он принес соболезнования семье сенатора, но не стал давать оценок деятельности Маккейна.

Контекст

Действующие и бывшие политики США высоко оценивают личность и заслуги Маккейна, называя его подлинным патриотом и яркой личностью. (26.08.2018)

Джон Маккейн был одним из самых уважаемых законодателей в США и глубоко понимал особую роль Америки в мире. Но свое главное решение Маккейн, скончавшийся 25 августа 2018 года, принял не в сфере внешней политики. (26.08.2018)

Взаимная критика Трампа и Маккейна

В последнее время Маккейн и Трамп были непримиримыми оппонентами, отметила The Washington Post. Маккейн активно критиковал президентство Трампа, в частности, незадолго до своей смерти он назвал "трагической ошибкой" встречу Трампа с Владимиром Путиным, который является "врагом Америки".

В 2015 году во время избирательной кампании Трамп публично оскорбил Маккейна и заявил, что не считает его героем, поскольку тот был захвачен в плен во время вьетнамской войны. "Я уважаю людей, которые не попадали в плен", - заявил тогда Трамп.

Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с раком мозга. По информации The New York Times, сенатор заранее распланировал свои похороны, в списке желательных гостей не оказалось Дональда Трампа. Вместо него Маккейн хотел видеть на своих похоронах вице-президента Майкла Пенса.

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    "После долгого рабочего дня и очень прямого диалога согласуем амбициозный документ", - твитнул французский президент Эмманюэль Макрон, добавив это фото. Здесь уже он с помощью слов и жестов активно объясняет что-то другим мировым лидерам, которые внимательно слушают.

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    А это версия официального фотографа канадского премьера Джастина Трюдо Адама Скотти. Вероятно, снимки Скотти и его немецкого коллеги Йеско Денцеля разделяют лишь считанные секунды или минуты, но настроение фото разительно отличается. Меркель и Трюдо смеются, а Трамп выглядит как минимум открытым к беседе.

    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


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