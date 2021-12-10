Свечи в память об умерших детях (фото)

Акция Worldwide Candle Lighting проводится во второе воскресенье декабря, в 2021 году - 12 числа. Родители и близкие умершего ребенка зажигают свечу в 19:00 по местному времени. Когда свечи догорают в одном часовом поясе, в другом уже зажигаются новые. Свечи ставятся на подоконнике - чтобы их хорошо было видно снаружи.

По данным ЮНИСЕФ, ежедневно в мире умирают, не дожив до пяти лет, 14 тысяч детей. По данным немецкого Федерального статистического ведомства, в Германии в 2019 году умерли 3556 детей в возрасте до 15 лет, при этом 2485 малышей не дожили до года. При этом, согласно данным ООН, уровень детской смертности в мире еще никогда не был столь низким, как теперь.

В Германии проведение акции Worldwide Candle Lighting активно поддерживает Федеральное объединение осиротевших родителей (Bundesverband verwaiste Eltern e. V.). Эта организация помогает родителям, потерявшим детей, а также братьям и сестрам умерших.

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