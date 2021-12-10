 Свечи в память об умерших детях (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 12.12.2021

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По Германии

Свечи в память об умерших детях (фото)

12 декабря - Всемирный день памяти умерших детей. Ежедневно в мире умирает 14 тысяч детей младше пяти лет.

Свеча на окне

Акция Worldwide Candle Lighting проводится во второе воскресенье декабря, в 2021 году - 12 числа. Родители и близкие умершего ребенка зажигают свечу в 19:00 по местному времени. Когда свечи догорают в одном часовом поясе, в другом уже зажигаются новые. Свечи ставятся на подоконнике - чтобы их хорошо было видно снаружи. 

По данным ЮНИСЕФ, ежедневно в мире умирают, не дожив до пяти лет, 14 тысяч детей. По данным немецкого Федерального статистического ведомства, в Германии в 2019 году умерли 3556 детей в возрасте до 15 лет, при этом 2485 малышей не дожили до года. При этом, согласно данным ООН, уровень детской смертности в мире еще никогда не был столь низким, как теперь.

Свеча на могиле ребенка

В Германии проведение акции Worldwide Candle Lighting активно поддерживает Федеральное объединение осиротевших родителей (Bundesverband verwaiste Eltern e. V.). Эта организация помогает родителям, потерявшим детей, а также братьям и сестрам умерших.

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  • Восьмилетняя Акахсет из Бразилии

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  • Одиннадцатилетняя Тай из Рио-де-Жанейро

    Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

    Детская комната c постерами

    Одиннадцатилетняя Тай живет со своими сестрами и родителями на третьем этаже многоквартирного дома в Рио-де-Жанейро. Отец с матерью - не очень обеспеченные люди, но они могут хорошо содержать свою семью. Стена в комнате Тай увешана постерами с ее кумиром, поп-звездой Фелипе Дилоном. Выставку "Где спят дети" можно увидеть до 6 февраля 2022 года в музее Эдвина Шарфа в городе Ной-Ульме.

    Автор: София Принцен, Виктор Вайц


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