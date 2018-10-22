World Press Photo назвал снимком 2019 года фото плачущей девочки

Главный приз международного конкурса World Press Photo за 2019 год получил снимок, на котором запечатлена малолетняя плачущая девочка Янела Санчес из Гондураса во время обыска ее матери Сандры Санчес на границе США и Мексики. В пресс-релизе жюри конкурса, обнародованном в Амстердаме в четверг, 11 апреля, отмечается, что эта фотография показывает "насилие иного свойства - психологического". Автор фото, сделанного в июне 2018 года, - 51-летний Джон Мур из агентства Getty Images, лауреат престижной Пулитцеровской премии.



Возмущение общественности, вызванное этой фотографией, в итоге привело к отмене принудительного разделения взрослых мигрантов и их детей, введенного администрацией США. Агентство AFP уточняет, что семья Санчес не подверглась такому разделению.

Джон Мур летом 2018 года сопровождал американских пограничников. 12 июня на границе с Мексикой была задержана группа нелегальных беженцев, среди которых оказались Сандра и Янела Санчес. "Я видел страх на их лицах, в их глазах", - заявил Мур по окончании церемонии в Амстердаме, отметив, что проблема миграции и беженцев сегодня злободневна не только в США, но и во всем мире.



Награду World Press Photo за лучшую фотоисторию получил нидерландец Питер тен Хупен - за сюжет с нелегальными мигрантами, также пытающимися пересечь границу США и Мексики

На конкурс World Press Photo в нынешнем году были присланы около 79 тысяч работ 4738 фотографов. В прошлом году главную премию получил сотрудник агентства AFP Роналдо Шемидт из Венесуэлы за снимок бегущего в противогазе участника протестов в Каракасе, охваченного пламенем.

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