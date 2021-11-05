Рождественская елка по имени Гретель (фото)

Франкфурт-на-Майне • Родина этой долговязой лесной красавицы - лесистый горный массив Шпессарт, расположенный в двух федеральных землях: Гессене и Баварии. Ей уже 90 лет - она высокая и тяжелая, поэтому для того, чтобы установить ее на площади перед Старой ратушей в самом центре Франкфурта-на-Майне, понадобились краны и другая спецтехника.

Елке дали красивое и сказочное имя: Гретель. Видимо, из уважения к возрасту дерева, а также ради того, чтобы предвкушение праздника обрело более конкретную форму: мол, Гретель позаботится о том, чтобы торжества не отменили, как в прошлом сезоне.

Планируется, что рождественский базар во Франкфурте начнет работу 22 ноября. Что может этому помешать? Пандемийные ограничения...

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