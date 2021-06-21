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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Вилли Брандт (Willy Brandt)".
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В России и в ФРГ 22 июня будет опубликован немецкий призыв, приуроченный к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Почему эта тема до сих пор вызывает споры?
Ровно полвека назад канцлер ФРГ Вилли Брандт опустился в Варшаве на колени перед памятником жертвам подавленного восстания в Варшавском гетто. Это коленопреклонение вошло в историю.
Президент ФРГ Штайнмайер в 50-ю годовщину жеста покаяния канцлера Вилли Брандта в Варшаве приветствовал решение бундестага поставить в Берлине памятник полякам - жертвам Второй мировой.
1 ноября из нового аэропорта вылетели первые рейсовые самолеты. Из-за пандемии коронавируса новый столичный аэропорт в ФРГ будет пока сильно недогруженным.
Новый аэропорт Берлин-Бранденбург (BER), наконец-то достроенный, будет открыт 31 октября. Он носит имя Вилли Брандта. Какую роль этот политик сыграл в истории немецкой столицы?
Множество увлекательных и, можно сказать, поучительных историй содержится в книге "Власть секретных служб", вышедшей сейчас в Германии. Вот одна из них.
Спустя 75 лет после освобождения Освенцима недостаточно лишь хранить память об этом. ФРГ должна принять меры по искоренению антисемитизма и ксенофобии - и сделать это немедленно, считает Инес Поль.
80 лет назад, 17 сентября 1939 года, советские войска вступили на территорию Польши. В самом начале Второй мировой Польшу разделили два тоталитарных государства.
Безнадежный ипохондрик, патологически боявшийся инфекций, король поп-арта терпеть не мог путешествия, но наведываться в Германию любил. Что связывало Энди Уорхола с этой страной?
Почему немецкие социал-демократы поддержали новую более жесткую риторику главы МИД ФРГ Хайко Маса в отношении Москвы?
Новый глава МИД ФРГ Мас заметно ужесточил линию ФРГ в отношении России. Это понравилось не всем его однопартийцам из Социал-демократической партии.
Новый министр иностранных дел Германии Хайко Мас, как и его предшественники, тоже выступает за диалог с Кремлем, но он иначе расставляет акценты и не готов идти на уступки.
29 мая исполняется 100 лет со дня рождения легендарного президента США Джона Ф. Кеннеди. Наша галерея повествует о том, как его встречали в 1963 году в ФРГ.
Жесткая констатация фактов, тщательная проверка информации, экспрессивный стиль, - вот что всегда отличало ведущее немецкое издание. Журналу Der Spiegel исполняется 70 лет.
Уинстон Черчилль умел не только выигрывать войны. Он также был одаренным живописцем и писателем. Выставка в Любеке знакомит публику с его художественным наследием.
Немецким социал-демократам надо отказаться от иллюзий по поводу взаимодействия с Россией. С реваншистом Путиным политика разрядки неэффективна, считает Райнхард Фезер.
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