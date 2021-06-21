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Вилли Брандт

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Вилли Брандт (Willy Brandt)".

Результаты поиска генерируется автоматически на основании ключевых слов.

01.07.1941 *** Bildnummer: 54022791 Datum: 22.06.1941 Copyright: imago/ITAR-TASS German troops cross the Soviet border (1941). PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Politik Zweiter 2. Weltkrieg UdSSR RUS kbneg sw xng 1941 quer o0 Sowjetische Grenze, Schlagbaum, Invasion, Militär, Wehrmacht Bildnummer 54022791 Date 22 06 1941 Copyright Imago ITAR TASS German Troops Cross The Soviet Border 1941 PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY politics Second 2 World War II USSR RUS Kbneg black and white xng 1941 horizontal o0 Soviet Border Schlagbaum Invasion Military Wehrmacht © Imago/Itar-Tass

"День скорби и стыда". Письмо немецкой общественности к годовщине 22 июня 21.06.2021

В России и в ФРГ 22 июня будет опубликован немецкий призыв, приуроченный к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Почему эта тема до сих пор вызывает споры?
West Germany's Chancellor Willy Brandt kneels before the Jewish Heroes' monument in Warsaw, Poland, Monday, Dec. 6, 1970. Brandt is attending meetings to improve relations between his government and the Communist nations. (AP Photo)

Канцлер ФРГ - на коленях 07.12.2020

Ровно полвека назад канцлер ФРГ Вилли Брандт опустился в Варшаве на колени перед памятником жертвам подавленного восстания в Варшавском гетто. Это коленопреклонение вошло в историю.
ARCHIV - 20.11.2017, Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt im Schloss Bellevue eine Erklärung ab. (zu dpa Steinmeier: Möglichen Corona-Impfstoff mit ärmeren Ländern teilen) Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Президент ФРГ напомнил о значимости отношений с Польшей 07.12.2020

Президент ФРГ Штайнмайер в 50-ю годовщину жеста покаяния канцлера Вилли Брандта в Варшаве приветствовал решение бундестага поставить в Берлине памятник полякам - жертвам Второй мировой.
Aircrafts of airlines Lufthansa (l) and Easyjet, the first ones to arrive at Berlin's airport Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt, stand in front of the main terminal during the opening ceremony, in Schoenefeld, southeast of Berlin, on October 31, 2020. - Passenger flights are to begin landing on October 31, 2020 at Berlin's new international airport, a moment many Germans thought they might never see after years of embarrassing delays and spiralling costs. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

В Берлине начал работу новый аэропорт имени Вилли Брандта 01.11.2020

1 ноября из нового аэропорта вылетели первые рейсовые самолеты. Из-за пандемии коронавируса новый столичный аэропорт в ФРГ будет пока сильно недогруженным.
ARCHIV - Bundeskanzler Willy Brandt kniet am 7. Dezember 1970 vor dem Mahnmal im einstigen jüdischen Ghetto in Warschau, das den Helden des Ghetto-Aufstandes vom April 1943 gewidmet ist. Der berühmte Kniefall von Willy Brandt und die Ostverträge ebneten den Weg: Seit 40 Jahren gibt es eine deutsche Botschaft in Warschau. Nach Kaltem Krieg und politischer Wende hat sich vieles geändert. Foto: dpa (zu dpa 0919 vom 13.09.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Вилли Брандт - человек и аэропорт. Что этот политик сделал для Берлина? 30.10.2020

Новый аэропорт Берлин-Бранденбург (BER), наконец-то достроенный, будет открыт 31 октября. Он носит имя Вилли Брандта. Какую роль этот политик сыграл в истории немецкой столицы?

Silhouette of a mysterious man in a vintage style wide brimmed hat in a close up head and shoulders portrait

Как советская разведка писала письмо канцлера ФРГ 03.07.2020

Множество увлекательных и, можно сказать, поучительных историй содержится в книге "Власть секретных служб", вышедшей сейчас в Германии. Вот одна из них.
Mit antisemitischen und Nazi-Parolen wurden Grabsteine auf dem Alten Jüdischen Friedhof in Leipzig geschändet. Die unbekannten Täter beschmierten in der Nacht vom 19. zum 20.12.1992 mehr als 20 Grabstellen. Foto: Wolfgang Kluge +++(c) dpa - Report+++

Комментарий: 75 лет после Освенцима - что ФРГ должна сделать сейчас 28.01.2020

Спустя 75 лет после освобождения Освенцима недостаточно лишь хранить память об этом. ФРГ должна принять меры по искоренению антисемитизма и ксенофобии - и сделать это немедленно, считает Инес Поль.
Guderian und Kriwoschein in Brest-Lito. 2. Weltkrieg / Polenfeldzug September 1939 / Uebergabe der von deutschen Trup- pen eroberten Festung Brest-Litowsk an die Rote Armee, 22. September. - General der Panzertruppen Heinz Gude- rian und der sowjet. Brigadegeneral S.M. Kriwoschein (rechts) vor dem Wojewod- schaftsgebaeude waehrend der Parade. - Foto (Gutjahr).

Удар в спину: как СССР напал на Польшу 17.09.2019

80 лет назад, 17 сентября 1939 года, советские войска вступили на территорию Польши. В самом начале Второй мировой Польшу разделили два тоталитарных государства.
***ACHTUNG: Verwendung nur im Zusammenhang mit aktueller Berichterstattung über die Ausstellung.*** Andy Warhol (1928–1987) Johann Wolfgang von Goethe, 1982 Siebdruck und Acryl auf Leinwand 200 × 210 cm Städel Museum, Frankfurt am Main, seit 2010 Dauerleihgabe der Commerzbank AG © 2015 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Rights Society (ARS), New York Foto: Städel Museum – ARTOTHEK

Немцы, которых рисовал Энди Уорхол 06.08.2018

Безнадежный ипохондрик, патологически боявшийся инфекций, король поп-арта терпеть не мог путешествия, но наведываться в Германию любил. Что связывало Энди Уорхола с этой страной?

Хайко Мас - проводник новой политики Берлина в отношении Москвы? (29.05.2018) 29.05.2018

Почему немецкие социал-демократы поддержали новую более жесткую риторику главы МИД ФРГ Хайко Маса в отношении Москвы?
Der Fraktionsvorsitzender der SPD , Thomas Oppermann spricht am 27.06.2017 in Berlin in der Pressekonferenz. Kanzlerkandidat Schulz zog in der Pressekonferenz gemeinsam mit den SPD-Bundesministern nach vier Jahren großer Koalition Bilanz. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

Немецкие социал-демократы призывают к более интенсивному диалогу с Россией 28.05.2018

Новый глава МИД ФРГ Мас заметно ужесточил линию ФРГ в отношении России. Это понравилось не всем его однопартийцам из Социал-демократической партии.
Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, gibt ein Pressestatement. Toronto, 22.04.2018. Toronto Kanada *** Federal Foreign Minister Heiko Maas SPD gives a press statement Toronto 22 04 2018 Toronto Canada PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschelx

Почему МИД ФРГ ужесточил тон с Москвой? 23.04.2018

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Мас, как и его предшественники, тоже выступает за диалог с Кремлем, но он иначе расставляет акценты и не готов идти на уступки.

S-Praesident John F.KENNEDY(1917-1963), USA (Demokratische Partei), Praesident der USA (1961-1963), bei seinem Berlin-Besuch, haelt eine Rede auf dem Balkon des Schoeneberger Rathauses, hier spricht er seine beruehmten Worte Ich bin ein Berliner, SW-Aufnahme, 26.06.1963. pixel

Джон Кеннеди - легендарный берлинец (фотогалерея) 29.05.2017

29 мая исполняется 100 лет со дня рождения легендарного президента США Джона Ф. Кеннеди. Наша галерея повествует о том, как его встречали в 1963 году в ФРГ.
Zum 70. Jahrestag des Magazins „Der Spiegel“ machen wir eine Bildergalerie mit Titelseiten des Magazins über Jugoslawien/Serbien

Der Spiegel: 70 лет бескомпромиссности 04.01.2017

Жесткая констатация фактов, тщательная проверка информации, экспрессивный стиль, - вот что всегда отличало ведущее немецкое издание. Журналу Der Spiegel исполняется 70 лет.
12.11.2016 Deutschland Lübeck - Churchill Ausstellung im Günter-Grass-Haus Blick-in-Ausstellung: Elf Gemälde, Schriften und Reden sind zu sehen und zu hören.

Картины кисти британского премьера: пейзажи, лебеди, руины 23.11.2016

Уинстон Черчилль умел не только выигрывать войны. Он также был одаренным живописцем и писателем. Выставка в Любеке знакомит публику с его художественным наследием.
30.6.2015 German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier (L) and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov attend a photo opportunity at the venue of nuclear talks in Vienna, Austria, June 30, 2015. Iran and six world powers gave themselves an extra week to reach a final nuclear accord after it became clear they would miss a deadline on Tuesday, with U.S. and Iranian officials sounding upbeat even though obstacles remain. REUTERS/Heinz-Peter Bader TPX IMAGES OF THE DAY

FAZ: Повторение восточной политики в отношении России - ошибка 13.10.2016

Немецким социал-демократам надо отказаться от иллюзий по поводу взаимодействия с Россией. С реваншистом Путиным политика разрядки неэффективна, считает Райнхард Фезер.
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