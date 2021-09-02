WhatsApp оштрафован в Ирландии на 225 млн евро

Компания-оператор мессенджера WhatsApp оштрафована в Ирландии на 225 млн евро за нарушение Общего регламента по защите данных ЕС. Европейские власти посчитали назначенный ранее штраф недостаточно высоким и потребовали от официального Дублина проверить и повысить его размер, объяснила Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии в четверг, 2 сентября. Представители мессенджера намерены подать апелляцию, называя величину штрафа "абсолютно несоразмерной".

Расследование в отношении WhatsApp началось в 2018 году. DPC проверяла, выполнял ли мессенджер обязательства в отношении собственных пользователей. Кроме того, изучался вопрос обработки и передачи личных данных пользователей Facebook (которому принадлежит WhatsApp) и иным технологическим компаниям. В декабре 2020 года DPC передала европейским профильным ведомствам свое решение с предложением назначить штраф от 30 до 50 млн евро, однако восемь европейских регуляторов выступили против.

Отсутствие консенсуса в июне привело к запуску процедуры урегулирования споров. Европейский совет по защите данных предписал Дублину назначить оператору мессенджера "эффективный, вразумительный и соразмерный" штраф. В свою очередь, DPC потребовала от WhatsApp привести использование пользовательских данных в соответствие с Общим регламентом по защите данных.

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