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Лидеры входящих в правяющую коалицию партий Германии
Лидеры входящих в правяющую коалицию партий ГерманииФото: Markus Schreiber/AP/picture alliance
ПолитикаГермания

Welt рассказала о разладе в правящей коалиции Германии

Даниил Сотников
2 ч. назад

Один из депутатов "зеленых" заявил, что "СДПГ Шольца" больше не "естественный союзник" его партии. А некоторые социал-демократы недовольны климатической политикой "зеленых", пишет газета Die Welt.

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В правящей коалиции Германии все больше разногласий между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и партией "Союз-90/"зеленые", пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на парламентариев в воскресенье, 9 апреля.

"СДПГ Шольца больше не естественный союзник "зеленых", - сказал председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из партии "зеленых" по итогам последнего заседания коалиционного комитета. В то же время его однопартиец министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck) назвал "человеческое взаимопонимание" в коалиции очень хорошим. Он признал, что в последние недели "мы как правительство выглядели не очень здорово". "Порой тон между нами очень жесткий. Но, по сути, биться друг с другом за верные решения необходимо", - сказал Хабек газетам медиагруппы Funke.

В СДПГ звучит критика климатического курса "зеленых"

По данным Welt am Sonntag, в свою очередь среди социал-демократов растет недовольство климатическим курсом "зеленых". "В СДПГ больше внимания уделяется интересам рабочих и промышленности. Наш бизнес действует во всем мире, это рычаг нашего процветания, который нельзя отягощать по своему желанию", - сказал изданию член бундестага от СДПГ Джо Вайнгартен (Joe Weingarten). В связи с этим социал-демократам ближе позиция другого партнера по коалиции - Свободной демократической партии (СвДП), добавил он.

Отдельно Вайнгартен раскритиковал подход "зеленых" в вопросе грядущего запрета на установку новых газовых и масляных отопительных систем. Он призвал учитывать недовольство людей, с которым он все чаще сталкивается в своем избирательном округе - граждан, "для которых темпы замены отопления слишком высоки". "А еще "зеленые" должны научиться вести политику в соответствии с результатами своих выборов", - подчеркнул Вайнгартен.

СДПГ, "Союз 90/Зеленые" и СвДП договорились о создании коалиционного федерального правительства по итогам выборов в бундестаг в 2021 году, на которых социал-демократы набрали 25,7% голосов, "зеленые" - 14,8%, СвДП - 11,5%.

30-часовое совещание правящей коалиции

В конце марта после совещания правящей коалиции Германии, которое продлилось почти 30 часов, представители оппозиции заявили, что правительство ФРГ "раздирают противоречия". "Очевидно, мы имеем дело с правительственным кризисом в Германии", - заявил председатель крупнейшей оппозиционной партии - Христианско-демократического союза (ХДС) - Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Лидеры немецких социал-демократов, партии "Союз-90/"зеленые" и СвДП обсуждали энергетические, инфраструктурные и транспортные проекты, которые, по их словам, должны ускорить экономическое развитие страны и способствовать выполнению ранее поставленных целей по достижению климатической нейтральности Германии к 2045 году.

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