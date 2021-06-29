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Считается, что браузер Tor надежно защищает личные данные и анонимность пользователей интернета. Авторитарные режимы наращивают вычислительные мощности, чтобы взломать "луковицу". Но и Tor принимает ответные меры.
Викторина DW Quiz "Проверь себя" для голосового помощника "Алиса" от Yandex задумана как увлекательная игра на интуицию. Так ли это? Поделитесь с нами впечатлениями!
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