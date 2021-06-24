Ваттовое море: почему Google посвятил ему свой дудл

Прибрежное мелководье Северного моря - Ваттовое море (Wattenmeer) - необычный ландшафт и уникальная среда обитания общей площадью более 10 тысяч квадратных километров. 12 лет назад, в июне 2009 года, часть Ваттового моря была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, чему Google сегодня, 30 июня, посвятил свой дудл.

В 2011 и 2014 годах территорию дважды расширяли. Сейчас площадь этого памятника Всемирного наследия в Германии, Дании и Нидерландах составляет в общей сложности 1100 квадратных километров.

Каждый час Ваттовое море меняет свой облик - в зависимости от стадии прилива или отлива. Катера и лодки могут перемещаться здесь вдоль побережья и между островами лишь по высокой воде, о чем не мешает помнить при составлении планов.

Немецкий глагол "waten" означает "переходить вброд, шлепать по воде или грязи". Самое интересное время здесь - отливы, когда по илистому дну можно прокатиться на повозке или прогуляться пешком. Делать это рекомендуется с экскурсоводом, так как вода здесь холодная и прибывает быстро. Замешкавшись, можно быстро оказаться отрезанными от берега среди начавшегося прилива.

Фотогалерея: Ваттовое море



Ваттовое море Ваттовое море. Остров Йюст (Juist)

Ваттовое море Ваттовое море. Тюлени

Ваттовое море Ваттовое море. Остров Шпикерог (Spiekeroog)

Ваттовое море Ваттовое море. Морские ракушки

Ваттовое море Ваттовое море. Курорт Санкт-Петер-Ординг (Sankt Peter-Ording)

Ваттовое море Ваттовое море. Прогулка по берегу

Ваттовое море Ваттовое море. Перелетные птицы на острове Боркум (Borkum)

Ваттовое море Ваттовое море. Птичий остров Нордероогзанд (Norderoogsand)

Ваттовое море Ваттовое море. Набережная в Бюзуме (Büsum)

Ваттовое море Ваттовое море во время заката Автор: Максим Нелюбин



Восемь вопросов…

Ученый-орнитолог Ханс-Ульрих Рёзнер (Hans-Ulrich Rösner) возглавляет бюро Всемирного фонда дикой природы (WWF) на Ваттовом море в Хузуме. Среди важнейших задач в деле охраны природного наследия он называет обеспечение устойчивости окружающей среды при рыболовстве, ограничение количества кабельных линий, прокладываемых по дну моря от ветроэнергетических парков, а также запрет на расширение добычи нефти с помощью подводных скважин.

DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с Ваттовым морем?

Ханс-Ульрих Рёзнер: Прогулку пешком по дну Ваттового мелководья в часы отлива. Вдоль всего побережья Северного моря и на островах организуют специальные экскурсии, которые знакомят ближе с этим уникальным явлением. Ватты - это памятник Всемирного природного наследия, природный ландшВсемирное наследиеафт, охватывающий около 10 тысяч квадратных километров. Так что здесь есть что посмотреть. Для меня Ваттовое море всегда представляет необычайный интерес.

- Что вам нравится здесь больше всего?

- Широкое просторы и ощущение, что тебя окружает настоящая дикая природа. В современной Европе сегодня такое возможно только в охранных зонах и природных парках. Кроме того, чтобы отдохнуть в пути, в районе Ваттового моря ежегодно останавливается около 10 миллионов перелетных птиц. Места гнездовий большинства из них расположены в Арктике - Сибири или Гренландии. Только представьте себе, какой путь они проделывают!

- Ваш секрет для посвященных?

- На большинстве Восточно-Фризских островов запрещено движение автомобилей. Где еще хотя бы в отпуске вы можете забыть об этом достижении нашей цивилизации? Немного мест найдется. Надеюсь, что в будущем число таких островов будет увеличиваться.

- Что вам больше всего запомнилось во время первой поездки в эти места?

- Попав сюда еще ребенком, я сразу начал собирать ракушки и других мелких обитателей морского дна. До сих пор с удовольствием вспоминаю радость, которую мне доставляло это занятие.

- Какое время года здесь самое красивое?

- Для меня лично - весна, когда все начинает расти. Кроме того, именно в эти месяцы можно увидеть больше всего птиц - как перелетных, направляющихся в Арктику, так и тех, которые выводят птенцов здесь. Тот, кто предпочитает теплую погоду, будет прекрасно чувствовать себя на Ваттовом море летом, но на это время приходится и пик туристического сезона.

- Что еще стоит здесь увидеть?

- В нашем регионе много мест, богатых архитектурными памятниками. Уникальная ландшафтная особенность Шлезвиг-Гольштейна - халлиги. Так называют возвышенности в прибрежной зоне, которые во время приливов становятся островами, а в штормовую погоду вообще почти полностью уходят под воду. Сухими остаются только самые высокие их участки, на которых расположены небольшие поселения или подворья.

- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?

- Ваттовое море - Всемирное природное наследие, поэтому его потенциальные дары к столу должны оставаться нетронутыми. Минимум вмешательства человека, не говоря о хозяйственной деятельности. В районах около заповедной зоны можно отведать, например, блюда из мяса галловейских быков - крепких, в любую погоду пасущихся в прибрежной зоне. Также рекомендации заслуживает крестьянское подворье Backensholzer Hof под Хузумом, на котором производят замечательные органические сыры.

- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?

- Йеллоустон в США - первый в мире национальный парк, основанный еще в 1872 году.

ВИДЕО: Ваттовое море за 60 секунд

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