 Ваттовое море: почему Google посвятил ему свой дудл | Советы туристам в Германии | DW | 30.06.2021

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Туристу на заметку

Ваттовое море: почему Google посвятил ему свой дудл

Немецкий глагол "waten" означает "переходить вброд, шлепать по воде или грязи", чем и занимаются здесь туристы по время отливов. Ваттовое море - 12 лет в списке Всемирного наследия.

Вестерхевер

Прибрежное мелководье Северного моря - Ваттовое море (Wattenmeer) - необычный ландшафт и уникальная среда обитания общей площадью более 10 тысяч квадратных километров. 12 лет назад, в июне 2009 года, часть Ваттового моря была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, чему Google сегодня, 30 июня, посвятил свой дудл.

В 2011 и 2014 годах территорию дважды расширяли. Сейчас площадь этого памятника Всемирного наследия в Германии, Дании и Нидерландах составляет в общей сложности 1100 квадратных километров.

Каждый час Ваттовое море меняет свой облик - в зависимости от стадии прилива или отлива. Катера и лодки могут перемещаться здесь вдоль побережья и между островами лишь по высокой воде, о чем не мешает помнить при составлении планов.

Немецкий глагол "waten" означает "переходить вброд, шлепать по воде или грязи". Самое интересное время здесь - отливы, когда по илистому дну можно прокатиться на повозке или прогуляться пешком. Делать это рекомендуется с экскурсоводом, так как вода здесь холодная и прибывает быстро. Замешкавшись, можно быстро оказаться отрезанными от берега среди начавшегося прилива.

Фотогалерея: Ваттовое море

  • Остров Йюст (Juist)

    Ваттовое море

    Ваттовое море. Остров Йюст (Juist)

  • Тюлени

    Ваттовое море

    Ваттовое море. Тюлени

  • Остров Шпикерог (Spiekeroog)

    Ваттовое море

    Ваттовое море. Остров Шпикерог (Spiekeroog)

  • Морские ракушки

    Ваттовое море

    Ваттовое море. Морские ракушки

  • Санкт-Петер-Ординг (Sankt Peter-Ording)

    Ваттовое море

    Ваттовое море. Курорт Санкт-Петер-Ординг (Sankt Peter-Ording)

  • Прогулка по берегу

    Ваттовое море

    Ваттовое море. Прогулка по берегу

  • Остров Боркум (Borkum)

    Ваттовое море

    Ваттовое море. Перелетные птицы на острове Боркум (Borkum)

  • Нордероогзанд (Norderoogsand)

    Ваттовое море

    Ваттовое море. Птичий остров Нордероогзанд (Norderoogsand)

  • Бюзум (Büsum)

    Ваттовое море

    Ваттовое море. Набережная в Бюзуме (Büsum)

  • Ваттовое море

    Ваттовое море

    Ваттовое море во время заката

    Автор: Максим Нелюбин


Восемь вопросов…

Ученый-орнитолог Ханс-Ульрих Рёзнер (Hans-Ulrich Rösner) возглавляет бюро Всемирного фонда дикой природы (WWF) на Ваттовом море в Хузуме. Среди важнейших задач в деле охраны природного наследия он называет обеспечение устойчивости окружающей среды при рыболовстве, ограничение количества кабельных линий, прокладываемых по дну моря от ветроэнергетических парков, а также запрет на расширение добычи нефти с помощью подводных скважин.

DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с Ваттовым морем?

Ханс-Ульрих Рёзнер: Прогулку пешком по дну Ваттового мелководья в часы отлива. Вдоль всего побережья Северного моря и на островах организуют специальные экскурсии, которые знакомят ближе с этим уникальным явлением. Ватты - это памятник Всемирного природного наследия, природный ландшВсемирное наследиеафт, охватывающий около 10 тысяч квадратных километров. Так что здесь есть что посмотреть. Для меня Ваттовое море всегда представляет необычайный интерес.

- Что вам нравится здесь больше всего?

- Широкое просторы и ощущение, что тебя окружает настоящая дикая природа. В современной Европе сегодня такое возможно только в охранных зонах и природных парках. Кроме того, чтобы отдохнуть в пути, в районе Ваттового моря ежегодно останавливается около 10 миллионов перелетных птиц. Места гнездовий большинства из них расположены в Арктике - Сибири или Гренландии. Только представьте себе, какой путь они проделывают!

Дагебюлль

- Ваш секрет для посвященных?

- На большинстве Восточно-Фризских островов запрещено движение автомобилей. Где еще хотя бы в отпуске вы можете забыть об этом достижении нашей цивилизации? Немного мест найдется. Надеюсь, что в будущем число таких островов будет увеличиваться.

- Что вам больше всего запомнилось во время первой поездки в эти места?

- Попав сюда еще ребенком, я сразу начал собирать ракушки и других мелких обитателей морского дна. До сих пор с удовольствием вспоминаю радость, которую мне доставляло это занятие.

- Какое время года здесь самое красивое?

- Для меня лично - весна, когда все начинает расти. Кроме того, именно в эти месяцы можно увидеть больше всего птиц - как перелетных, направляющихся в Арктику, так и тех, которые выводят птенцов здесь. Тот, кто предпочитает теплую погоду, будет прекрасно чувствовать себя на Ваттовом море летом, но на это время приходится и пик туристического сезона.

- Что еще стоит здесь увидеть?

- В нашем регионе много мест, богатых архитектурными памятниками. Уникальная ландшафтная особенность Шлезвиг-Гольштейна - халлиги. Так называют возвышенности в прибрежной зоне, которые во время приливов становятся островами, а в штормовую погоду вообще почти полностью уходят под воду. Сухими остаются только самые высокие их участки, на которых расположены небольшие поселения или подворья.

- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?

- Ваттовое море - Всемирное природное наследие, поэтому его потенциальные дары к столу должны оставаться нетронутыми. Минимум вмешательства человека, не говоря о хозяйственной деятельности. В районах около заповедной зоны можно отведать, например, блюда из мяса галловейских быков - крепких, в любую погоду пасущихся в прибрежной зоне. Также рекомендации заслуживает крестьянское подворье Backensholzer Hof под Хузумом, на котором производят замечательные органические сыры.

- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?

- Йеллоустон в США - первый в мире национальный парк, основанный еще в 1872 году.

ВИДЕО: Ваттовое море за 60 секунд
ПРОЕКТ DW: Пути к Всемирному наследию

Смотрите также:
Всемирное наследие в Германии

  • Ахен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1978 год

    Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году

  • Шпайер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)

  • Вюрцбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Вюрцбургская резиденция (Бавария)

  • Штайнгаден

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1983 год

    Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)

  • Дворец Фалькенлуст

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1984 год

    Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст

  • Хильдесхайм

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1985 год

    Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор

  • Трир

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1986 год

    Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

  • Любек

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1987 год

    Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе

  • Потсдам

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1990 год

    Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

  • Лорш

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1991 год

    Монастырь в городе Лорш (Гессен)

  • Гослар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1992 год

    Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

  • Бамберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

  • Маульбронн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

  • Кведлинбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

  • Фёльклинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

  • Окаменевший скелет примитивной лошади

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1995 год

    Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

  • Кельн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Дессау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

  • Виттенберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

  • Веймар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1998 год

    Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

  • Вартбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

  • Луизиум

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

  • Остров Райхенау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

  • Эссен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2001 год

    Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Кауб

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

  • Висмар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

  • Бремен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

  • Бад-Мускау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Парк Мускау (Саксония)

  • Ремс-Мур

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2005 год

    Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

  • Регенсбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2006 год

    Старый город в Регенсбурге (Бавария)

  • Национальный парк Хайних

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2007 год

    Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2008 год

    Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

  • Вестерхефер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2009 год

    Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

  • Альфельд

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

  • Унтерульдинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

  • Байройт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2012 год

    Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

  • Кассель

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2013 год

    Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

  • Аббатство Корвей

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2014 год

    Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Гамбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2015 год

    Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

  • Штутгарт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2016 год

    Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

  • Швабская Венера

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2017 год

    Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека

  • Хедебю

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю

  • Наумбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)

  • Участники исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2019 год

    Горнодобывающий регион Рудные горы / Крушне-Гори в Германии (Саксония) и Чехии (Богемия). На фото - юные участники исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц

  • Водонапорные башни в Аугсбурге

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2019 год

    Историческая водохозяйственная система Аугсбурга (Бавария). На фото - водонапорные башни в Аугсбурге

    Автор: Максим Нелюбин


 

Контекст

Морские лисицы возвращаются к немецким берегам (фото)

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Закат на Ваттовом море

Эта фотография была сделана на фризском острове Нордернай около побережья Нижней Саксонии.  

Остров, на который можно добраться на конной повозке

Остров Нойверк находится примерно в 15 километрах от Куксхафена. Он является единственным немецким островом Ваттового мелководья, на который во время отлива можно доехать по морскому дну на конной повозке.  

Черные казарки на пути в Сибирь

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Национальному парку Ваттовое море - 30 лет

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Халлиг - остров, не всегда окруженный водой  

10 причин поехать на Северное море

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10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн

Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории, отдохнуть в пляжной корзине и попробовать вкусное терпкое пиво.  

10 причин любить Нижнюю Саксонию

Вторая по площади федеральная земля Германии простирается от Ваттового моря - до Везерской возвышенности и от голландской границы - до Гарца.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

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Морской причал Зеллин - #DailyDrone  

Тиммендорфер-Штранд - #DailyDrone  

Морской музей Ozeaneum - #DailyDrone  

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