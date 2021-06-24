Ваттовое море: почему Google посвятил ему свой дудл

Немецкий глагол "waten" означает "переходить вброд, шлепать по воде или грязи", чем и занимаются здесь туристы по время отливов. Ваттовое море - 12 лет в списке Всемирного наследия.
Прибрежное мелководье Северного моря - Ваттовое море (Wattenmeer) - необычный ландшафт и уникальная среда обитания общей площадью более 10 тысяч квадратных километров. 12 лет назад, в июне 2009 года, часть Ваттового моря была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, чему Google сегодня, 30 июня, посвятил свой дудл.
В 2011 и 2014 годах территорию дважды расширяли. Сейчас площадь этого памятника Всемирного наследия в Германии, Дании и Нидерландах составляет в общей сложности 1100 квадратных километров.
Каждый час Ваттовое море меняет свой облик - в зависимости от стадии прилива или отлива. Катера и лодки могут перемещаться здесь вдоль побережья и между островами лишь по высокой воде, о чем не мешает помнить при составлении планов.
Немецкий глагол "waten" означает "переходить вброд, шлепать по воде или грязи". Самое интересное время здесь - отливы, когда по илистому дну можно прокатиться на повозке или прогуляться пешком. Делать это рекомендуется с экскурсоводом, так как вода здесь холодная и прибывает быстро. Замешкавшись, можно быстро оказаться отрезанными от берега среди начавшегося прилива.
Фотогалерея: Ваттовое море
Восемь вопросов…
Ученый-орнитолог Ханс-Ульрих Рёзнер (Hans-Ulrich Rösner) возглавляет бюро Всемирного фонда дикой природы (WWF) на Ваттовом море в Хузуме. Среди важнейших задач в деле охраны природного наследия он называет обеспечение устойчивости окружающей среды при рыболовстве, ограничение количества кабельных линий, прокладываемых по дну моря от ветроэнергетических парков, а также запрет на расширение добычи нефти с помощью подводных скважин.
DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с Ваттовым морем?
Ханс-Ульрих Рёзнер: Прогулку пешком по дну Ваттового мелководья в часы отлива. Вдоль всего побережья Северного моря и на островах организуют специальные экскурсии, которые знакомят ближе с этим уникальным явлением. Ватты - это памятник Всемирного природного наследия, природный ландшВсемирное наследиеафт, охватывающий около 10 тысяч квадратных километров. Так что здесь есть что посмотреть. Для меня Ваттовое море всегда представляет необычайный интерес.
- Что вам нравится здесь больше всего?
- Широкое просторы и ощущение, что тебя окружает настоящая дикая природа. В современной Европе сегодня такое возможно только в охранных зонах и природных парках. Кроме того, чтобы отдохнуть в пути, в районе Ваттового моря ежегодно останавливается около 10 миллионов перелетных птиц. Места гнездовий большинства из них расположены в Арктике - Сибири или Гренландии. Только представьте себе, какой путь они проделывают!
- Ваш секрет для посвященных?
- На большинстве Восточно-Фризских островов запрещено движение автомобилей. Где еще хотя бы в отпуске вы можете забыть об этом достижении нашей цивилизации? Немного мест найдется. Надеюсь, что в будущем число таких островов будет увеличиваться.
- Что вам больше всего запомнилось во время первой поездки в эти места?
- Попав сюда еще ребенком, я сразу начал собирать ракушки и других мелких обитателей морского дна. До сих пор с удовольствием вспоминаю радость, которую мне доставляло это занятие.
- Какое время года здесь самое красивое?
- Для меня лично - весна, когда все начинает расти. Кроме того, именно в эти месяцы можно увидеть больше всего птиц - как перелетных, направляющихся в Арктику, так и тех, которые выводят птенцов здесь. Тот, кто предпочитает теплую погоду, будет прекрасно чувствовать себя на Ваттовом море летом, но на это время приходится и пик туристического сезона.
- Что еще стоит здесь увидеть?
- В нашем регионе много мест, богатых архитектурными памятниками. Уникальная ландшафтная особенность Шлезвиг-Гольштейна - халлиги. Так называют возвышенности в прибрежной зоне, которые во время приливов становятся островами, а в штормовую погоду вообще почти полностью уходят под воду. Сухими остаются только самые высокие их участки, на которых расположены небольшие поселения или подворья.
- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?
- Ваттовое море - Всемирное природное наследие, поэтому его потенциальные дары к столу должны оставаться нетронутыми. Минимум вмешательства человека, не говоря о хозяйственной деятельности. В районах около заповедной зоны можно отведать, например, блюда из мяса галловейских быков - крепких, в любую погоду пасущихся в прибрежной зоне. Также рекомендации заслуживает крестьянское подворье Backensholzer Hof под Хузумом, на котором производят замечательные органические сыры.
- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?
- Йеллоустон в США - первый в мире национальный парк, основанный еще в 1872 году.
ВИДЕО: Ваттовое море за 60 секунд
ПРОЕКТ DW: Пути к Всемирному наследию
Смотрите также:
Всемирное наследие в Германии
Последний раз морскую лисицу в немецких прибрежных водах Северного моря видели сорок лет назад. Впрочем, эта информация как раз устарела.
2 июня отмечается День всемирного наследия. По этому случаю предлагаем вашему вниманию путеводитель DW по памятникам ЮНЕСКО в Германии.
В популярный рейтинг американского издания попали Мюнхен, Дессау и Фризские острова.
В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков. Первый был создан в 1970 году, самый молодой - всего лишь несколько лет назад.
Эта фотография была сделана на фризском острове Нордернай около побережья Нижней Саксонии.
Остров Нойверк находится примерно в 15 километрах от Куксхафена. Он является единственным немецким островом Ваттового мелководья, на который во время отлива можно доехать по морскому дну на конной повозке.
По пути к местам своих гнездовий в России эти птицы делают остановку в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, где этому так рады, что проводят даже специальный фестиваль.
Решение о создании парка Шлезвиг-Гольштейнские ватты было принято 22 июля 1985 года. (19.07.2015)
Побережье Северного моря и его острова - один из самых популярных туристических регионов Германии.
Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории, отдохнуть в пляжной корзине и попробовать вкусное терпкое пиво.
Вторая по площади федеральная земля Германии простирается от Ваттового моря - до Везерской возвышенности и от голландской границы - до Гарца.