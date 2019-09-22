WADA проверяет неточности в данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в понедельник, 23 сентября, начинает проверку в связи с неточностями, которые его эксперты обнаружили в данных московской лабораторной системы управления информации (LIMS). Агентство сомневается в подлинности некоторых данных и требует от России в течение трех недель дать ответ на возникшие в этой связи вопросы.

Ранее WADA предупреждало, что если выяснится, что данными московской антидопинговой лаборатории манипулировали, России грозят "суровые штрафные меры".

РУСАДА даст ответы в положенный срок

Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Алексей Ивлев заверил, что Россия ответит на вопросы WADA к данным лаборатории в установленный срок. "Такой ответ будет представлен", - приводит слова Ивлева агентство "Интерфакс". Он также заявил, что считает прогнозы о перспективах участия российской сборной в Олимпийских играх 2020 года преждевременными.

21 сентября гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что работа по базам данных LIMS идет в установленном ранее режиме и предварительные результаты можно ожидать в октябре. Британское издание The Telegraph и агентство Associated Press со ссылкой на неназванных собеседников сообщили, что Россию могут отстранить от участия в летней Олимпиаде 2020 года в Токио, если факты манипуляций с данными подтвердятся.

14 атлетов не получили нейтральный статус из-за расследований

В то же время стало известно, что с перепроверкой базы московской лаборатории связаны расследования в отношении 14-ти российских атлетов, которым из-за этого отказано в получении нейтрального статуса для участия в соревнованиях Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). В их числе - олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова, бронзовый призер чемпионата России по легкой атлетике 2017 года Ангелина Жук-Краснова и трехкратная чемпионка Европы Антонина Кривошапка.

Как сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), "в решениях указано, что в рамках ведущихся расследований, возможно, потребуется перепроверка проб данных спортсменов".

WADA восстановило членство РУСАДА

В сентябре 2018 года Всемирное антидопинговое агентство восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. Одним из условий восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря доступа WADA к московской лаборатории, а также к ее информационной системе и опечатанным допинг-пробам. Эксперты WADA смогли скопировать данные и вывезти их из России только в январе 2019 года.

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