 WADA приостановило статус московской антидопинговой лаборатории | Новости из Германии о России | DW | 22.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

WADA приостановило статус московской антидопинговой лаборатории

Приостановка запрещает Московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови

default

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории. Решение вступило в силу немедленно и будет действовать до объявления официального дисциплинарного взыскания. Соответствующее заявление в среду, 22 января, распространила пресс-служба WADA. "Эта временная приостановка запрещает Московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови в рамках программы "Биологический паспорт спортсмена", - отмечается в документе.

Контекст

Шансов переубедить руководство WADA у Москвы почти не осталось. Как Россия должна была бы вести себя, если обвинения в ее адрес и правда были бы оговором, рассуждает Иван Преображенский. (26.11.2019)

Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью DW призвал министра спорта России Павла Колобкова разобраться с возможными манипуляциями в базе данных московской антидопинговой лаборатории. (24.09.2019)

Пресс-служба также сообщила, что накануне экспертная группа WADA рекомендовала председателю Исполнительного комитета агентства Витольду Баньке "временно приостановить применение международного стандарта для московской лаборатории, и он согласился сделать это немедленно".

Этот шаг последовал в свете решения исполкома WADA от 9 декабря 2019 года, согласно которому Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь будет признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Причиной тому стали обнаруженные экспертами WADA манипуляций с некоторыми данными, извлеченными из московской лаборатории в январе 2019 года. Тем самым было нарушено одной из условий восстановления РУСАДА, что, по мнению экспертов, является серьезным нарушением "Кодекса этики".

WADA отозвало полную аккредитацию Московской лаборатории в 2015 году после разоблачения российской государственной допинг-программы. В мае 2016 года лицензия была частично возвращена.

Смотрите также:

  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 13:41

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости  

Что означает последнее решение арбитража для российских олимпийцев? - DW Новости  

Почему Олимпиада в Южной Корее может пройти без россиян  

Также по теме

Symbolbild | WADA entscheidet über Olympia-Bann für Russland

РУСАДА не согласно с санкциями WADA в отношении России 19.12.2019

Всемирное антидопинговое агентство отстранило сборную России от Олимпиад на 4 года. Наблюдательный совет РУСАДА направит общему собранию рекомендацию о несогласии с решением WADA.

Icarus, Dokumentarfilm über russischen Wissenschaftler Grigory Rodchenkov

Адвокат Родченкова назвал фарсом и ложью обвинения СК во вмешательстве в базу данных московской лаборатории 22.12.2019

WADA не рассматривает версию изменения Родченковым базы данных Московской антидопинговой лаборатории. В агентстве придерживаются решений, которые ранее принял исполком организации по данному вопросу.

Schweiz Hauptsitz Internationales Olympisches Komitee in Lausanne

МОК призвал Россию предоставить необработанные данные допинг-проб 08.12.2019

Анализ необработанных допинг-проб позволит оценить весь масштаб допинговых манипуляций в РФ, заявили участники Олимпийского саммита в Лозанне.

Реклама

Самые читаемые

Западные эксперты о поправках Путина: Грубое нарушение Конституции РФ  

Чем топят немцы и сколько платят за тепло в своих домах?  

Америка станет вместо России главным поставщиком энергоресурсов в Китай  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно