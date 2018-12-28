WADA, МОК, РУСАДА: как Россия попала в бермудский треугольник

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус 27 декабря неожиданно публикует видеообращение к Владимиру Путину. Он заявляет, что российский спорт - "у края пропасти", что спортсменов могут отстранить от всех состязаний, страна может лишиться права проводить международные соревнования и участвовать в управлении международными организациями. Глава РУСАДА подтверждает, что эксперты WADA уже три месяца не могут получить данные из московской антидопинговой лаборатории, и дистанцируется от причин этой ситуации. "Препятствование проведению расследования свидетельствует о заинтересованности лиц", мешающих передаче данных и проб, указывает Ганус. Конфликт с WADA завел Россию в тупик. Из-за чего загорелся весь этот сыр-бор? Краткое содержание предыдущих серий.

Мир узнаёт о госсистеме допинга в России

Май 2016 года. Американский телеканал CBS показывает фильм, в котором бывший сотрудник Российского антидопингового агентства Виталий Степанов и экс-руководитель Московского антидопингового центра Григорий Родченков подробно рассказывают о применении российскими спортсменами, в том числе золотыми медалистами, запрещенных препаратов на Олимпиаде в Сочи. Утверждается, что в работу сотрудников по борьбе с допингом вмешивались представители российских спецслужб, в частности ФСБ. Параллельно издание The New York Times со ссылкой на Родченкова сообщает, что 15 российских обладателей медалей сочинской Олимпиады употребляли допинг, а сам глава московской лаборатории участвовал в подмене образцов допинг-проб в рамках государственной системы допинга.

WADA начинает проверку фактов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициирует проверку этих журналистских материалов. Независимое расследование по подозрению в применении спортсменами запрещенных препаратов во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года возглавляет канадский юрист, член Спортивного арбитражного суда Ричард Макларен.

Обвинения подтверждаются

Июль 2016 года. Расследование независимой комиссии WADA и экспертные анализы допинг-проб подтверждают, что во время зимней Олимпиады-2014 в России действовала государственная допинговая программа под контролем Минспорта, ФСБ и Московской антидопинговой лаборатории. Макларен также сообщает об исчезновении приблизительно 650 положительных допинг-проб российских атлетов в период с 2012 по 2015 годы.

Сборную РФ просят отстранить от Олимпиады-2016

Исполком WADA выпускает официальное заявление с рекомендацией Международному олимпийскому и паралимпийскому комитетам. Им предлагается рассмотреть возможность отстранения российских атлетов и спортивных чиновников от Олимпиады и Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признается несоответствующим антидопинговому кодексу.

МОК все же допускает к Олимпиаде 271 спортсмена из РФ

Конец июля - начало августа 2016 года. Международный олимпийский комитет (МОК) решает допустить "чистых" спортсменов из РФ к Олимпиаде-2016. WADA разочаровано тем, что МОК проигнорировал его рекомендации о полном отстранении российских спортсменов. За день до официального открытия Олимпийских игр в Бразилии МОК подтверждает, что в них сможет принять участие 271 спортсмен из России.

Раскрываются новые подробности допинга в РФ

Декабрь 2016 года. WADA представляет вторую часть доклада о допинге в России с 2011 по 2015 годы. В документе говорится, что махинации с пробами были систематическими на Олимпийских играх в Лондоне и Сочи, а также на мировых чемпионатах в 2013 году. Среди нарушителей - 12 российских призеров, включая золотых медалистов на играх в Сочи. Более тысячи российских спортсменов, соревновавшихся в 30 видах спорта и участвовавших в летних и зимних Олимпийских играх, а также в Паралимпиадах, были причастны к манипуляциям с допинг-пробами. В них были замешаны Минспорт, РУСАДА, центр спортивной подготовки сборных команд России, Московская антидопинговая лаборатория и ФСБ.

Международные соревнования в России отменяются

Международная федерация бобслея и скелетона объявляет о переносе чемпионата мира по скелетону 2017 года из Сочи. Девять дней спустя Международный союз конькобежцев отказывает Челябинску в праве проведения заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту 2017 года.

Олимпийский комитет РФ отстранен от Олимпиады-2018

Декабрь 2017 года. МОК отстраняет сборную России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане и позволяет выступить под нейтральным флагом и без опознавательных знаков лишь тем спортсменам, которые не были замечены в употреблении допинга.

МОК восстанавливает в правах Олимпийский комитет России

Февраль 2018 года Международный олимпийский комитет подтвердил негативные результаты допинг-тестов олимпийских спортсменов из России с Олимпиады-2018 и автоматически отменил отстранение Олимпийского комитета РФ.

Россия теряет возможности проведения чемпионатов мира

Апрель 2018 года. WADA меняет кодекс проведения международных соревнований, после чего шансы России на проведение чемпионатов мира резко снижаются. Новые требования обязывают международные спортивные федерации принимать заявки лишь от тех стран, правительство которых "ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу WADA".

Россия выполняет условия WADA

Май 2018 года. Россия впервые заявляет об ответственности за систематическое допинговые нарушения, что было одним из требований Всемирного антидопингового агентства. "Серьезный кризис, поразивший российский спорт, обусловлен неприемлемыми манипуляциями с антидопинговой системой, которые были раскрыты руководством WADA и Международным Олимпийским комитетом, - говорится в письме, адресованном WADA. - Мы искренне сожалеем". Письмо подписали министр спорта РФ Павел Колобков, глава Национального олимпийского комитета РФ Александр Жуков и президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. В письме подчеркивается, что Россия извлекла уроки из допингового скандала.

В московской антидопинговой лаборатории, май 2016 года

РУСАДА вновь получает аккредитацию

Сентябрь 2018 года. Несмотря на резкую международную критику, WADA восстанавливает в правах РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации с рядом условий. В частности, аккредитация может быть вновь отозвана, если Россия к концу года не предоставит доступ WADA к московской антидопинговой лаборатории, а также к ее информационной системе и допинг-пробам, опечатанным с 2015 года. Кроме того, Москва должна письменно признать выводы комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, расследовавшей ситуацию с допинг-пробами на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Делегатов WADA не допускают к данным

Декабрь 2018 года. Эксперты Всемирного антидопингового агентства WADA получили допуск в московскую антидопинговую лабораторию, но не смогли извлечь и вывезти ее данные из России "из-за поднятого властями РФ вопроса о том, что оборудование для извлечения данных должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством". До этого Россия не упоминала о таком условии.

WADA решает судьбу РУСАДА

14-15 января 2019 года эксперты подготовят отчет о работе Российского антидопингового агентства и решат вопрос его дальнейшей аккредитации.

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