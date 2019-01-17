WADA вывезла из России базу данных московской лаборатории

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) полностью завершили копирование базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Полученная информация уже вывезена из России для проверки подлинности и анализа, сообщила пресс-служба WADA в четверг, 17 января.

Независимый комитет WADA по оценке соответствия отдельных стран нормативным требованиям организации (CRC) провел 14 и 15 января в Монреале обсуждение статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). После того как эксперты WADA покинули Россию, CRC получил полный отчет обо всем произошедшем с момента принятия исполкомом WADA 20 сентября 2018 года решения восстановить российское антидопинговое агентство в правах, подчеркивается в сообщении.

"Настоящий прорыв для чистого спорта"

"Это настоящий прорыв для чистого спорта и доказательство того, что мы продолжаем двигаться по пути прогресса", - заявил президент WADA Крейг Риди. - Этого просто не случилось бы без решения, принятого 20 сентября 2018 года".

После того как CRC проанализирует результаты проверки базы данных российской лаборатории, комитет предоставит WADA 22 января свои рекомендации о дальнейших шагах и возможных санкциях.

Санкции в случае нарушений

Данные, полученные WADA в Московской лаборатории, касаются всех антидопинговых тестов российских спортсменов, полученных между январем 2012-го и августом 2015 года. Предполагается, что именно в эти месяцы позитивные пробы атлетов регулярно заменяли чистыми образцами. В случае выявления нарушений станет возможно завести индивидуальные дела в отношении отдельных спортсменов.

В декабре 2018 года эксперты WADA уже пытались копировать информацию с серверов московской лаборатории, но им отказали в доступе к базе данных под предлогом того, что "оборудование для извлечения данных должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством".

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