Памятники, акции, портреты, инсталляции в память о жертвах пандемии (фотогалерея)

Жертвами пандемии стали уже более 2,7 млн человек. В память об умерших проводятся акции, устанавливают памятники. Листайте фотогалерею DW.
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