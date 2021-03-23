Памятники, акции, портреты, инсталляции в память о жертвах пандемии (фотогалерея)

Ухань через год после начала пандемии коронавируса

Уханьский рынок - оазис для очкариков

Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.