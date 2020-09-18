В Германии выжигают заросли тростника (фото)

Нойцелле • К такой необычной мере в Бранденбурге были вынуждены прибегнуть, чтобы создать на границе с Польшей широкую полосу без диких кабанов. Полоса эта - между двумя специальными заграждениями, параллельно идущими на немецкой стороне вдоль реки Одер. Тростник тут жгут, чтобы остановить распространение вглубь Германии африканской чумы свиней с территории соседнего государства.
Африканская чума свиней наступает на Германию
Вылечить домашних свиней от африканской чумы невозможно. Единственный способ борьбы с вирусом в таких случаях - забивать на фермах все поголовье: как инфицированных животных, так и тех, которые могли иметь с ними контакт. Германия столкнулась с этой проблемой впервые. По данным на конец января 2021 года, в Бранденбурге до сих пор было обнаружено уже более 650 диких кабанов, погибших от африканской чумы свиней.
Дикие кабаны охотно используют тростник в качестве укрытия - отдыхают там в дневное время. К тому же в зарослях тростника на них просто невозможно охотиться. После того, как они лишаться этого укрытия, в регионе будет усилен их отстрел, чтобы полностью очистить приграничную территорию между заборами и создать препятствие для распространения опасного заболевания.
Полыхающий тростник. Фотографии из Бранденбурга
Под присмотром пожарных
Как отмечает информационное агентство dpa, власти согласовали многодневную акцию с экологами и орнитологами. Так как местность - болотистая, использовать трактора со специальными косилками нельзя, поэтому тростник решили сжигать под присмотром пожарных. Чтобы не подвергать животных опасности оказаться в огне, местность сначала проверяют с помощью дрона. Мучительной смерти ни кабанам, ни косулям, ни другим здешним обитателям никто не желает, однако некоторые все же в огненную ловушку попадают. Население предупреждают, в частности, с помощью плакатов.
Польза для экосистемы
Тростник через какое-то время вырастет новый. Причем не исключено, что эти омоложенные заросли будут даже более густыми, что хорошо для птиц. Обитающие здесь пернатые еще не начали выводить потомство, поэтому время позволяет провести такую операцию, не создавая угрозу для этих обитателей приграничного региона. К тому же сильно размножившиеся кабаны в последние годы стали чаще разрушать гнезда, находящиеся на земле. В прошлом году орнитологи даже начали огораживать здесь территории с гнездами, чтобы птицы вообще смогли вывести птенцов.
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Автор: Максим Нелюбин