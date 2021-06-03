 В Берлине обезвредили 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 13.12.2021

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По Германии

В Берлине обезвредили 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой (фото)

В прошедшее воскресенье в берлинском районе Гезундбруннен прошла масштабная операция по обезвреживанию неразорвавшегося снаряда. 15 тысяч человек пришлось эвакуировать.

Берлин. Операция по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны

Берлин. Операция по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны

Берлин ● В воскресенье когда многие в Германии отмечали третий рождественский адвент, в берлинском районе Гезундбруннен, расположенном к северу от центра города, многим было неспокойно. Весь день там проходила операция по обезвреживанию 250-килограммовой американской авиабомбы времен Второй мировой войны.

Неразорвавшийся снаряд был обнаружен еще 19 ноября во время строительных работ на территории Еврейской больницы (Jüdisches Krankenhaus Berlin). При первичном осмотре бомбы специалисты по взрывчатым веществам не обнаружили серьезной опасности и закрепили снаряд специальной водяной подушкой. Сама операция по обезвреживанию прошла спустя несколько недель.

Берлин. Операция по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны

12 декабря территория в радиусе 500 метров была перекрыта, в целях безопасности пришлось эвакуировать 15 тысяч человек - не только жителей близлежащих домов, но и пациентов больницы, а также жильцов дома престарелых, ограниченных в мобильности.

Берлин. Операция по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны
Берлин. Эвакуация в рамках операции по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны

В масштабной операции, начатой в шесть утра, были задействованы четыре сотни полицейских. Осложняли ее и меры, связанные с пандемией коронавируса: тех, кто находится на карантине, пришлось перевозить и размещать отдельно.

Берлинские взрывотехники желают хороших праздников после успешной операции по обезвреживанию авиабомбы

Берлинские взрывотехники желают хороших праздников

В итоге специалисты взрывотехнической службы берлинской полиции смогли успешно обезвредить авиаснаряд к 18:00 часам. Теперь можно вздохнуть с облегчением и спокойно готовиться к предстоящим новогодним праздникам, чего всем и желают взрывотехники.

В Германии до сих пор нередко находят крупные бомбы времен Второй мировой войны, во время обезвреживания которых проводятся массовые эвакуации. Из других недавних находок - два неразорвавшихся снаряда, обезвреженных прошедшим летом в Ганновере.

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    Автор: Элла Володина


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