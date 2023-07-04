На 496-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 4 июля (время московское).

Взрыв в Харьковской области: госпитализирован 31 человек

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Запорожская АЭС утром 4 июля утратила связь с основной внешней линией электропередачи и теперь работает от недавно восстановленных резервных источников питания, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). "Сегодня в 01:21 была отключена единственная оставшаяся линия электропередачи 750 киловольт из четырех имевшихся до конфликта. Неизвестно, что послужило причиной отключения электроэнергии и как долго оно продлится", - заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Отключение данной линии означало, что станция была вынуждена переключиться на единственную имеющуюся резервную линию электропередачи напряжением 330 кВ для обеспечения функций ядерной безопасности. Она была вновь подключена 1 июня после повреждения четыре месяца назад. "В этот раз станция избежала полной потери всей внешней энергии, как это случалось уже семь раз за время конфликта, но последнее отключение линии электропередачи вновь демонстрирует шаткую ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на АЭС", - добавил Гросси.

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Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил данные о пострадавших в результате взрыва в городе Первомайский Харьковской области. "По состоянию на 15:00 известно о значительном количестве пострадавших: 31 человек госпитализирован (из них 9 детей, 2 младенца - 1 год и 10 месяцев). Есть поврежденные многоэтажки и автомобили", - сообщил он в Telegram. Ермак также отметил, сославшись на предварительную информацию, что россияне совершили обстрел фугасным снарядом, в результате чего загорелись несколько автомобилей на парковке.

Верующие УПЦ МП заблокировали входы Киево-Печерской лавры

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Верующие и монахи УПЦ МП заблокировали входы и не пропустили в помещения Киево-Печерской лавры комиссию, намеревавшуюся проверить и опечатать корпуса Нижней лавры, сообщает Укринформ со ссылкой на своего корреспондента. Члены комиссии вызвали правоохранителей и написали заявление о препятствовании их работе, сославшись на получение всех юридических документов от министерства культуры и информационной политики и вступлении в права по объектам, которые по закону принадлежат заповеднику. И.о. главы заповедника Максим Остапенко заявил, что администрацию монастыря предупредили о передаче помещений. "Они добровольно согласились предоставить доступ к двум, но это свое письменное обещание они не выполнили. Поэтому мы вынуждены обратиться к правоохранителям, чтобы государство смогло использовать это имущество по назначению", - заявил он.

С 29 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторгнул договор аренды с Украинской православной церковью Московского патриархата. Лавра объяснила этот шаг выводами межведомственной рабочей группы, зафиксировавшей нарушение со стороны церкви в вопросе использования государственного имущества. Представители УПЦ заявили, что не намерены покидать монастырь, и обратились с иском в суд, который его отклонил. В Украине УПЦ МП обвиняют в пророссийском настрое. В феврале СБУ сообщила, что расследует почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, а "углубленную проверку" прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек.

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В Первомайском Харьковской области прогремел взрыв, после которого произошел пожар. "По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке. Сейчас предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей", - написал вTelegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, на месте происшествия находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики. В свою очередь "Суспільне Харків" сообщает о повреждении в результате взрыва автомобилей и жилых домов. "Когда раздался взрыв, в городе прощались с погибшим военнослужащим 3-й отдельной штурмовой бригады Олегом Фадеенко с позывным "Малыш", - указывается далее.

Украинские прокуроры и следователи прошли обучение в Париже

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В Кремле прокомментировали очередной инцидент с беспилотниками в Подмосковье. "Мы, конечно же, не можем давать профессиональную оценку работы нашей системы защиты от подобных нападений. Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили его об успешном усилении защиты Москвы, напомнив об атаке дронов в центре российской столицы два месяца назад.

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Двадцать украинских прокуроров и следователей Национальной полиции из Донецкой, Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Автономной Республики Крым завершили обучение в Париже на базе Национальной школы судей Французской Республики. На протяжении пяти дней они перенимали опыт расследования военных преступленийв отношении детей у французских следователей, судей, адвокатов, судебных экспертов, криминалистов и психологов, сообщил офис генерального прокурора Украины. "В ходе обучения обсуждались вопросы международного правового сотрудничества во время расследования военных преступлений, особенностей проведения следственных действий с пострадавшими детьми, методики сбора цифровых доказательств. Также уделили внимание работе с открытыми источниками и взаимодействию с неправительственными общественными организациями", - указало ведомство в Telegram . Делегацию возглавляла заместитель генерального прокурора Украины Виктория Литвинова.

Хроника событий 4 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 июля 14.00 - 23.59 >>>

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