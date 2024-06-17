Взрыв на военном полигоне в Чехии: погиб военнослужащий

В результате взрыва боеприпасов на Либавском военном полигоне погиб один военнослужащий. Кроме того, восемь человек были ранены. Инцидент расследует военная полиция.

На Либавском военном полигоне на востоке Чехии в понедельник, 17 июня, произошел взрыв, в результате которого, по уточненным данным, погиб один военнослужащий. Кроме того, ранены восемь человек - семь военнослужащих и один гражданский. Двое раненых были доставлены в госпиталь санитарной авиацией.

"Мы занимаемся серьезным происшествием в учебном пространстве Либава, где взорвался пока не установленный тип боеприпасов. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие", - сообщила ранее в соцсети Х сообщила чешская армия. Инцидент расследует военная полиция.

Либавский полигон расположен рядом с городом Оломоуц примерно в 250 километрах к востоку от Праги. Он действует с 1949 года, его площадь около 235,5 квадратного километра, передает чешский новостной портал Idnes . С 2022 года на полигоне в Либаве проводятся совместные учения военнослужащих чешской и украинской армий. Происходили ли учения в момент взрыва, неизвестно.

Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице

В октябре и декабре 2014 года произошли взрывы на оружейных складах в деревне Врбетица. В результате погибли два чешских гражданина и, по данным Праги, был нанесен ущерб в размере 1 млрд чешских крон.

В апреле 2021 года тогдашний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел страны Ян Гамачек сообщили о доказательствах причастности российской военной разведки к этим взрывам. В связи с этим Прага выслала тогда 18 российских дипломатов. Москва в свою очередь отвергла все выдвинутые против нее обвинения и заявила о высылке 20 чешских дипломатов.

В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Болгария объявила одного из сотрудников российского посольства в Софии персоной нон грата в связи с подозрениями в причастности спецслужб РФ к четырем взрывам на военных складах и заводах, случившимся с 2011 по 2020 годы.