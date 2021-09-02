Вывод войск США обвалит экономику Афганистана на 10 процентов

В результате вывода войск США из Афганистана и прихода радикального исламистского движения "Талибан" к власти экономика этой страны сильно обвалится: объем ее ВВП может сократиться в текущем году на 9,7 процента, сообщило американское рейтинговое агентство Fitch вечером в среду, 1 сентября. Ранее оно прогнозировало экономический рост на уровне 0,4 процента.

На 2022 год Fitch прогнозирует дальнейший обвал афганской экономики на уровне 5,2 процента. "Исключительно хаотичный характер вывода американских войск и приход "Талибана" к власти означают, что в ближайшее время в этой стране будут сильно ощущаться экономические тяготы", - предупреждает Fitch.

Зависимость от иностранных инвестиций

По мнению экспертов, более оптимистичный сценарий может быть обеспечен лишь при наличии иностранных инвестиций. "Альтернативный и более позитивный экономический сценарий будет означать, что средний рост экономики Афганистана в период между 2023 и 2030 годами составит 2,2 процента, но для этого некоторые крупные экономики, особенно Китай и, возможно, Россия, должны признать "Талибан" законным правительством и вложиться в крупные инвестиционные проекты", - указали эксперты Fitch.

Афганистан является одной из беднейших стран мира, несмотря на наличие таких ценных природных богатств, как литий, медь, редкоземельные металлы и нефть.

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