Вывод войск РФ из Херсона и другие события 259-го дня войны

На 259-й день полномасштабного военного вторжения РФ в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

В среду, 9 ноября, основные события на линии фронта разворачивались вокруг Херсона. В первой половине дня российские оккупационные власти объявили, что украинские войска прорвали оборону армии РФ у населенного пункта Снигиревка к северу от Херсона. Позднее украинские Telegram-каналы сообщили, что войска РФ взорвали в Херсонской области несколько мостов.

Шойгу приказал войскам РФ сдать Херсон

К вечеру министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал российским войскам сдать Херсон. Он объявил об этом решении после того, как главнокомандующий российской армией в Украине Сергей Суровикин, докладывая о положении дел, предложил "отвести войска на левый берег Днепра".

В Киеве сдержанно отреагировали на этот приказ. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью Reuters, что говорить о выводе российских войск из Херсона пока рано. По его словам, часть военных РФ остается в городе, а в регион стягивают дополнительные силы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также воздержался от оценок, пояснив, что судить о происходящем вокруг Херсона можно будет по дальнейшему развитию событий.

Издания "Медуза" и "Агентство" подсчитали, что по состоянию на 9 ноября на правом берегу Днепра под контролем российских войск находилось почти 4900 кв. км территории. В случае полного отвода войск вооруженные силы РФ потеряют находящуюся под их контролем территорию Николаевской области, где они оккупировали около 4 процентов региона. В Херсонской области российские войска, по подсчетам СМИ, потеряют контроль примерно над 3800 квадратными километрами.

В РФ сообщили о гибели "замглавы" Херсонщины

Кирилл Стремоусов Фото: AFP/Getty Images

Россия 9 ноября сообщила о гибели "замглавы" оккупационной "администрации" Херсонской области Кирилла Стремоусова. "Глава региона" Владимир Сальдо подтвердил, что его "заместитель" погиб в ДТП на трассе Херсон - Армянск.

Представитель украинских властей, заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский не исключил, что гибель Кирилла Стремоусова может быть инсценировкой. В свою очередь Telegram-канал "Беспощадный госзаказ" обратил внимание на то, что видео, в котором Сальдо подтверждает смерть Кирилла Стремоусова, записано еще до первых сообщений о ДТП.

Киев считает, что РФ "имитирует готовность к диалогу"

В Киеве назвали новые попытки России пригласить Украину к переговорам о завершении войны "очередной дымовой завесой". "Российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя", - заявил пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко.

По его словам, в Москве не заинтересованы в восстановлении мира в Украине. "Имитируя готовность к диалогу, РФ пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных россиян, решить вопрос нехватки вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами начать новые волны агрессии", - отметил Николенко.

В США тоже не считают, что Россия настроена на мирные переговоры с Украиной. "Мы не увидели ничего, что говорило бы о том, что россияне в настоящий момент хотели бы провести основанные на доброй воле переговоры", - заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. В свою очередь замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол предположил, что в ближайшие зимние месяцы интенсивность боевых действий снизится, так как проведение в Украине "крупномасштабных наступательных операций" будет осложнено погодными условиями.

Новые поставки вооружений и обмундирования Украине

Германия направила Украине еще одну партию военной техники и вооружений. Правительство ФРГ сообщило, что Киев получит 30 бронетранспортеров Dingo, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, 18 разведывательных дронов, 18 единиц оборудования для защиты от дронов, пять танковых транспортеров М1070 Oshkosh и три автопогрузчика.

Система ПВО IRIS-T Фото: Diehl Defence

В правительстве Великобритании в свою очередь объявили, что Соединенное Королевство передаст украинским военным 12 тысяч комплектов для сна в экстремально холодную погоду и 150 палаток с подогревом. К середине декабря Лондон также поставит Киеву более 25 тысяч комплектов одежды для экстремальных холодов, в которые входят утепленная куртка, брюки, теплые ботинки, перчатки и носки.

Между тем в Еврокомиссии предупредили, что Евросоюзу не удастся до конца текущего года перевести Украине в полном объеме обещанную ей финансовую помощь в размере 9 млрд евро. По сведениям онлайн-издания EUObserver, причиной стали внутренние разногласия между странами ЕС по этому вопросу. Ранее в Еврокомиссии сообщили, что Киев получил в августе выплату в размере 1 млрд евро, в октябре - 2 млрд евро. До конца года планируется выделить Украине еще 3 млрд евро. Таким образом, общая сумма выплат в 2022 году составит 6 млрд евро вместо 9 млрд.

Из РФ высылают блогера за пародию на видео с российским военным

В Москве суд постановил оштрафовать на 5000 рублей блогера Некоглая (настоящее имя - Николай Лебедев) и выслать его из России. Два дня назад Некоглай опубликовал в соцсети TikTok пародию на ролик с российским военнослужащим, который, лежа в окопе, отшвырнул от себя две гранаты, сброшенные на него с беспилотника. Блогер воспроизвел эти кадры под ремикс песни "Rasputin" группы Boney M.

Некоглай является гражданином Молдовы. Его задержали на следующий день после требования околоправительственной организации "Лига безопасности интернета" проверить действия блогера на предмет дискредитации вооруженных сил РФ. Суд признал его виновным в "нарушении правил пребывания" в РФ.

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