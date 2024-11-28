Высылка сотрудников ARD из России: МИД ФРГ вызвал посла РФ

Российский посол в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ в связи с высылкой из России сотрудников немецкого общественно-правового телеканала ARD. Об этом сообщают информагентства dpa и AFP в четверг, 28 ноября.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала высылку журналистов ARD из России "неприемлемой", заявив, что использованное для этого российской стороной обоснование "просто неверно и является ложью", пишет AFP. Как следует из публикации, Бербок обвинила Москву в ведении "пропагандистской борьбы с использованием ложных утверждений".

Высылка двух журналистов ARD из России

О лишении аккредитации для работы в России и высылке из страны сотрудников немецкого телеканала ARD Франка Айшмана и Свена Феллера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила на брифинге 27 ноября.

"Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов, в качестве зеркальной меры предписано сдать аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации", - сообщила она.

Захарова добавила, что Россия будет готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD, "но только после создания правительством ФРГ условий для работы российских журналистов и полноценного возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине".

Ранее в тот же день журналисты Первого канала заявили о якобы предъявленном к ним "требовании немецких властей покинуть страну". Соответствующий документ они получили 26 ноября, написало российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на заявление корреспондента Первого канала Ивана Благого. При этом агентство сообщило также о "закрытии немецкого бюро Первого канала".

Правительство ФРГ не предписывало журналистам из РФ покинуть страну

Федеральное правительство Германии не предписывало сотрудникам Первого канала покинуть страну и не ограничивало их профессиональную деятельность, заявил 27 ноября на правительственной пресс-конференции в Берлине представитель МИД Германии Кристиан Вагнер (Christian Wagner). Он предположил, что речь может идти о претензиях к сотрудникам Первого канала со стороны органов миграционного контроля на уровне городских властей Берлина, однако подчеркнул, что со стороны федеральных властей никаких шагов в отношении сотрудников Первого канала не предпринималось.

По его словам, в случае если сообщения о высылке из РФ двух сотрудников телерадиокомпании ARD подтвердятся, МИД ФРГ самым решительным образом осудит это решение российских властей, поскольку оно ни в коей мере не адекватно.

В Cоюзе журналистов Германии (DJV) и журналистской организации "Репортеры без границ" (RSF) резко осудили высылку из России немецких журналистов, назвав ее ограничением свободы прессы.