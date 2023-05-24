Выставка в Берлине: Архитектура нацизма, новые открытия

В 1984 году в Берлине прошла выставка, впервые показавшая немцам планы и макеты Germania - мегаломанской столицы гитлеровского "тысячелетнего рейха", которая по задумке архитектора Альберта Шпеера (Albert Speer) и самого Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) должна была быть построена на месте Берлина (к самому Берлину этот исполинский проект имел мало отношения, так что правильно, что и называться новый город должен был иначе). Экспозиция произвела на современников оглушительный эффект, до того времени архивы с чертежами и планами считались потерянными.

Однако тогда, 40 лет назад, это было скорее шоу, сама же тема "Архитектура при национал-социализме" требовала серьезного научного осмысления. За него в Германии взялись только в 2017 году, когда немецкие власти профинансировали масштабный исследовательский проект. Прямо сейчас (и до 16 июля) в берлинской Академии искусств напротив Бранденбургских ворот проходит выставка "Macht. Raum. Gewalt" ("Власть. Пространство. Насилие"), на которой представлены результаты этой работы. Вход на экспозицию бесплатный.

Грезы о городах будущего

Лучшее место, чем Академия искусств, для этой выставки подобрать было сложно. Именно здесь работал архитектор и друг Гитлера Альберт Шпеер, собиравший в подвальных помещениях макеты новой немецкой столицы. По легенде "фюрер" (а его рейхсканцелярия, по сути, граничила с этим зданием) проводил здесь целые ночи. На выставке показали знаменательную фотографию - февраль 1945 года, Красная армия уже вступила на немецкую территорию, а Гитлер завороженно разглядывает громадный, величиной в несколько десятков метров, макет набережной в австрийском Линце.

Макет перестройки Мюнхена Фото: Dmitry Vachedin/DW

К концу войны отрыв от реальности у гитлеровской верхушки стал массовым и необратимым, спасение находили в грезах о будущем: некоторые архитекторы радовались уничтожению немецких городов от бомбардировок и уличных боев - на этом месте можно будет возвести новые города. Интересно, что действительно разрушенную во время войны площадь Паризер Платц, где и проходит выставка, застроили только в девяностые годы - в новой, демократической Германии.

Чертежи и макеты

Что точно демонстрирует экспозиция: тоталитаризм крайне неэффективен. Архитектура национал-социализма осталась в основном на чертежах и в картонных макетах. Да, в Берлине успели к Олимпийским играм 1936 года построить стадион, который вмещает 100 тысяч человек, но это исключение. Например, гигантский стадион в Нюрнберге, который должен был вмещать 400 тысяч человек, и в котором планировалось проводить вообще все без исключения Олимпийские игры, возвести не успели - только вырыли котлован, да еще в ближайшем городке сделали из дерева макет небольшой части трибуны в размере 1:1 - просто с целью убедиться, что с такой высоты можно будет увидеть спортсменов, ведь компьютерного моделирования еще не было.

Невольно радуешься, что построено было мало - судя по макетам, эти исполинские здания и проспекты, в которых человек ощущает себя муравьем, не отличались ни красотой, ни талантливым подходом. Даже Альберт Шпеер, который на фоне других гитлеровских вельмож казался визионером, был обычным исполнителем воли тоталитарного "фюрера".

Самое большое здание будущей столицы, несуразно огромный "Дворец народа", который должен был располагаться на том месте, где сейчас лужайка у Рейхстага, архитектор спроектировал, просто перерисовав набросок, который сам Гитлер сделал в 1924 году в тюрьме. В Академии искусств представлен макет, который показывает этот дворец рядом с Рейхстагом - таких зданий во дворец поместится не меньше десятка.

"Дворец народа" в сравнении со зданием Рейхстага и Бранденбургскими воротами Фото: Dmitry Vachedin/DW

При этом сам Гитлер, показывает выставка, несмотря на свою страсть к спортивным и культовым постройкам, был совершенно равнодушен к тому, где и в каких условиях будут жить обычные немцы. Он этим просто не интересовался. При национал-социализме появилось мало жилых районов, особенно в сравнении с годами Веймарской республики, и отсутствовала единая концепция такого строительства.

Часть архитекторов считали, что главное зло - это большие города (помимо прочего, потому что там много развлечений, а это приводит к праздности), и надо жить в небольших поселениях с частными одинаковыми домиками, в которых найдется место и для куриц с кроликами на случай тяжелых времен. Другие, прошедшие через школу Bauhaus, полагали, что тесные дома с курицами все-таки не самое современное, что можно придумать, - но страна быстро развязала войну, и стало совсем не до жилья.

Судьба архитекторов

Выставка наглядно показывает трагедию архитекторов эпохи национал-социализма - многие думали, что им придется творить ультрасовременные дома будущего для арийских сверхлюдей, а на деле пришлось проектировать концентрационные лагеря, казармы, бараки, противотанковые заграждения и гетто в захваченных городах Восточной Европы. На карте проложенных при Гитлере автобанов показаны сопровождавшие стройку концлагеря - без рабского труда экономика нацистской Германии не справлялась.

Биографии архитекторов эпохи национал-социализма Фото: Dmitry Vachedin/DW

Прежние научные исследования обходили вопрос, что же стало с архитекторами, служившими режиму, после окончания войны - современные историки дали ответ. Последний зал выставки лаконично демонстрирует 150 портретов гитлеровских архитекторов и их краткие биографии.

Практически все они пережили войну, не были осуждены и спустя пару лет вернулись к работе - не только в частных архитектурных бюро, но и в государственных институциях, восстанавливавших немецкие города после войны. Их наградили орденами и они спокойно умерли от старости в своей постели.

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