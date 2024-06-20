Бункер в Гамбурге стал отелем с парком на крыше

В этом бывшем высотном бункере около гамбургского района Санкт-Паули открывается отель. На крыше разбили парк со смотровой площадкой.

"Зеленый бункер" ("Grüner Bunker") - так теперь в Гамбурге называют эту бывшую зенитную башню люфтваффе Flakturm IV времен Второй мировой войны. Она была возведена из бетона на улице Фельдштрассе около района Санкт-Паули в 1942 году.

Здесь завершили длившуюся почти десять лет реконструкцию и расширение этого сооружения, в результате которых в бункере сейчас начинает работать отель более чем на сто номеров, открываются ресторан, кафе, бар, спортивный центр и концертный зал. В комплексе также будет расположена экспозиция об истории этого места и подневольных рабочих "третьего рейха", принудительный труд которых использовался во время строительства.

В ходе реализации проекта высота сооружения на улице Фельдштрассе была увеличена на двадцать метров Фото: Mathias Schulz/tennisphoto.de/picture alliance

Парк на крыше и смотровая площадка

На крыше "Зеленого бункера" расположен парк, который может одновременно вместить до 900 человек. В этот парк площадью 1400 квадратных метров по внешней стороне вокруг здания ведет 560-метровая "Горная тропа" (Bergpfad), состоящая из лестниц и пандусов. Сверху в этом месте города открывается прекрасный вид на достопримечательности Гамбурга и окрестные ландшафты. Для озеленения на крыше высажено около 4700 разных растений.

Архитектурный макет "Зеленого бункера" в 2014 году Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Зеленая архитектура

Как сообщает медиакомпания NDR, в ходе реализации проекта высота примерно 38-метровой башни была увеличена на двадцать метров - построено пять новых этажей плюс конструкция новой зеленой крыши, которая также должна служить в качестве своего рода естественного кондиционера. Эффективность этого подхода, напоминающего об идеях Фриденсрайха Хундертвассера, предстоит выяснить гамбургским ученым в ходе специального исследовательского проекта.

Стандартный номер в новом отеле в "Зеленом бункере" Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

В общей сложности на реконструкцию и расширение бывшего высотного бункера было потрачено около 60 миллионов евро. Как говорится в сообщении компании RIMC Hotels & Resorts Group, официальное открытие комплекса назначено на пятое июля. Примерно за неделю до этой даты новый гамбургский отель "Reverb by Hard Rock Hotel" уже начнет принимать первых постояльцев - гостей по специальным приглашениям.

Винтовая лестница внутри высотного бункера в Гамбурге Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Высотные бункеры люфтваффе

Во время Второй мировой войны такие массивные высотные бункеры возведились в "третьем рейхе" для организации воздушной обороны больших городов и использования в качестве вертикальных бомбоубежищ вместимостью до 30 тысяч человек каждый. Они находились в Берлине, Гамбурге и столице аннексированной Австрии - Вене, в общей сложности - восемь сооружений.

Бункер до начала осуществления проекта Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Всего было разработано три проекта боевых башен высотой примерно от 39 до 55 метров, толщиной стен от 2 до 3,5 метров и толщиной перекрытий от 3,5 до 5 метров. В каждый комплекс также входили отдельные башни управления.

Берлинские боевые башни после войны были взорваны. Верхнюю часть одной из них можно увидеть в парке Гумбольдтхайн, около которого находится экспозиция общества "Берлинские подземелья". Высотные бункеры в Гамбурге и Вене сохранились полностью или частично. Некоторые из них используются в разных целях.