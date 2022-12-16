Вышлют ли из Казахстана офицера ФСО, бежавшего из России?

Суд Астаны санкционировал арест на 40 суток теперь уже бывшего офицера Федеральной службы охраны (ФСО) России Михаила Жилина, служившего в Новосибирске. Основанием для помещения российского офицера в следственный изолятор казахстанской столицы послужили его незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан, а также запрос от следственных органов России с просьбой об экстрадиции Жилина.

В Российской Федерации против него возбуждены сразу два уголовных дела - по статьям о незаконном пересечении государственной границы и дезертирстве. В СИЗО Жилина перевели из камеры предварительного следствия, куда он попал из-за попытки вылететь 4 декабря из Астаны в Ереван по внутреннему российскому паспорту. На этот шаг экс-офицер ФСО решился после официального отказа Казахстана предоставить ему политическое убежище. DW побеседовала с женой Михаила Жилина Екатериной, которая сейчас находится в Астане, и выяснила все подробности этой истории.

Три причины для бегства из России

Екатерина Жилина рассказала DW, что у ее мужа были причины, из-за которых он, несмотря на риск, решился уехать из России. Все они связаны с войной в Украине.

"Задумываться об отъезде мой муж начал сразу же после начала войны 24 февраля. У нас близкие родственники живут в центре Херсона. И все, что происходило там, мы буквально видели с их телефонов. Как заходили в город российские военные. Как они с автоматами в руках грабили магазины. То есть никто с распростертыми руками их точно не встречал", - рассказала супруга майора ФСО, добавив, что уволиться со службы ее муж не мог, поскольку являлся носителем секретной информации. "У него даже заграничного паспорта нет. Более того, ему запрещено было выезжать даже в дружественные России страны", - сообщила DW Екатерина Жилина.

Окончательное решение "любыми путями уехать из России", по ее словам, муж принял после того, как начались разговоры о его переводе на "новые территории" для организации правительственной связи, а также после поездки на могилу матери в Новокузнецк: "Это было 24 сентября. Заехав на кладбище, он увидел свежие захоронения. Их было около 40. Во всех могилах - сотрудники Новокузнецкого ОМОНа. Как раз те, которых 24 февраля торжественно провожали в специально подготовленной парадной форме для марша по Киеву. Но больше всего его поразил маленький веночек, на котором было написано: "Папе". Приехав домой, он сказал, что оставаться в России уже нельзя".

Как задержали Жилина

Спустя два дня, 26 сентября, Михаил Жилин был задержан в Абайской области пограничниками Казахстана через час после нелегального перехода российско-казахстанской границы и доставлен в Семей в связи с его просьбой о политическом убежище. Супруга и двое детей Жилина въехали в Казахстан на официальных основаниях. Впрочем, помещать его в СИЗО власти не стали, ограничившись домашним арестом. Семья была разлучена только после задержания Михаила Жилина в аэропорту Астаны, откуда он попытался вылететь в Ереван, узнав, что ему отказали как в политическом убежище, так и в статусе беженца.

Тем не менее, Екатерина Жилина надеется, что их семье удастся получить в Казахстане политическое убежище. "Уважаемый президент Токаев, я обращаюсь к вам с просьбой о политическом убежище для моей семьи. Зная вашу прогрессивность и желание следовать международному праву, уставу ООН, я прошу вас о милосердии для моего мужа Жилина Михаила, меня, моего сына Виктора и моей дочери Вероники. Поскольку если мы окажемся в России, то нас почти наверняка ждет тюрьма, а наши дети рискуют остаться без родителей", - заявила Жилина в беседе с DW. Она убеждена, что в случае экстрадиции ее мужу в России, как минимум, грозят пытки и жестокое обращение.

Это не первый случай среди офицеров РФ

Заместитель директора Казахстанского международного бюро по правам человека (КМБПЧ) Денис Дживага в беседе с DW заметил, что Михаил Жилин - не первый офицер из России, который после начала войны в Украине попросил политического убежища либо подал заявление о получении статуса беженца в Казахстане. "У нас есть несколько российских офицеров. Пока они не в розыске, но думаю, это дело времени. И, в отличие от Жилиных, они стараются сильно не светиться, понимая, что лишний шум может им навредить", - отметил Дживага.

По словам правозащитника, семья Жилиных обратилась к ним за помощью сразу же после задержания Михаила пограничниками Казахстана, и это было правильным решением. Серьезную ошибку Жилины допустили после того, как им отказали и в политическом убежище, и в статусе беженца, считает Денис Дживага. "Поскольку были вынесены такие решения, мы не согласились, и в соответствии с законодательством Казахстана были намерены их обжаловать. Жилины согласились. Но, ничего нам не сказав, в выходные дни они решили убежать в Армению. Хотя мы предупреждали, что просто так выехать из страны не удастся. Тем более что Михаил Жилин, несмотря на его относительную свободу передвижения, к тому времени уже был объявлен Россией в межгосударственный розыск", - подчеркнул заместитель директора КМБПЧ, уточнив, что окончательное решение по делу бывшего майора ФСО могло быть вынесено лишь через полгода.

Учитывая свой большой опыт работы в Казахстанском бюро по правам человека, Денис Дживага считает, что семье Жилиных следовало дождаться завершения переговоров на дипломатическом уровне с Управлением комиссара ООН по делам беженцев о получении так называемого мандатного статуса. "В этом случае Казахстан просто дает возможность выехать из страны. В новейшей истории Казахстана есть масса подобных историй, когда люди, преследуемые властями соседних стран, получали такой статус. После чего, выехав в третью страну, они официально становились там беженцами, находящимися под защитой ООН, пусть даже и с запретом на въезд в Казахстан", - заметил в разговоре с DW Дживага, выразив сожаление, что к юристам КМБПЧ люди обращаются за консультациями лишь после того, как совершили грубые ошибки.

О шансах избежать экстрадиции

И все же, по мнению Дениса Дживаги, пусть и очень небольшой, но шанс избежать экстрадиции у Михаила Жилина и его супруги, которая, активно защищая мужа, тоже "заработала" себе срок за "публичную дискредитацию российской армии", все же имеется. "Скорее всего, как у нас это принято, ему может грозить санкционированный арест до 12 месяцев. До этого момента в течение еще трех-четырех месяцев будет идти обжалование принятых решений, что даст время адвокатам для поиска каких-то компромиссов. Возможно, им удастся доказать, что экстрадиция в Россию обернется для Жилина пытками и отсутствием гарантий справедливого судебного разбирательства", - отметил казахстанский правозащитник.

Свою роль, считает Денис Дживага, могут сыграть и СМИ, которые будут внимательно отслеживать историю семьи Жилиных, что поможет найти ту самую третью страну, которая согласится дать им статус беженцев или даже политическое убежище. Правда, как заметил правозащитник, таких стран пока нет. А потому, учитывая очень тесные межгосударственные отношения России и Казахстана, вероятность экстрадиции Михаила Жилина по-прежнему довольно высока, отмечает заместитель директора КМБПЧ.

Смотрите также: