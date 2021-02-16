Вышеградская группа требует отделить вакцинацию от политики

Лидеры Вышеградской четверки, в которую входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, призвали обеспечить максимально широкий доступ к прививкам от коронавируса, а также скорейшую регистрацию в Европе других вакцин. Выступая в среду, 17 февраля, по итогам заочной встречи Вышеградской четверки, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости отделить вакцинацию от политики.

Нет западной или восточной вакцины, есть только эффективная и неэффективная, подчеркнул Орбан. Венгрия - единственная страна ЕС, которая разрешила использование российской вакцины. Будапешт заказал в Москве 2 млн доз препарата "Спутник V", а также 5 млн доз препарата Sinopharm в Китае.

Венгерского коллегу поддержал глава словацкого правительства Игор Матович, указав, что во время саммита обсуждалась, в частности, российская вакцина "Спутник V". "Защита здоровья и человеческих жизней не может быть связана с геополитикой, вирус не выбирает между Западом и Востоком", - отметил Матович.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также высказал обеспокоенность третьей волной пандемии коронавируса. Он призвал Еврокомиссию усилить давление на западных производителей вакцин, чтобы они безоговорочно выполнили обязательства по договорам поставки препаратов на европейский рынок.

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