 Вышеградская группа требует отделить вакцинацию от политики | Новости из Германии о Европе | DW | 17.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Вышеградская группа требует отделить вакцинацию от политики

Лидеры Вышеградской четверки призвали обеспечить максимально широкий доступ к прививкам от коронавируса, а также скорейшую регистрацию других вакцин в Европе.

Россия поставляет вакцину Спутник V в различные страны мира

Россия поставляет вакцину "Спутник V" в различные страны мира

Лидеры Вышеградской четверки, в которую входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, призвали обеспечить максимально широкий доступ к прививкам от коронавируса, а также скорейшую регистрацию в Европе других вакцин. Выступая в среду, 17 февраля, по итогам заочной встречи Вышеградской четверки, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости отделить вакцинацию от политики.

Нет западной или восточной вакцины, есть только эффективная и неэффективная, подчеркнул Орбан. Венгрия - единственная страна ЕС, которая разрешила использование российской вакцины. Будапешт заказал в Москве 2 млн доз препарата "Спутник V", а также 5 млн доз препарата Sinopharm в Китае.

Венгерского коллегу поддержал глава словацкого правительства Игор Матович, указав, что во время саммита обсуждалась, в частности, российская вакцина "Спутник V". "Защита здоровья и человеческих жизней не может быть связана с геополитикой, вирус не выбирает между Западом и Востоком", - отметил Матович.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также высказал обеспокоенность третьей волной пандемии коронавируса. Он призвал Еврокомиссию усилить давление на западных производителей вакцин, чтобы они безоговорочно выполнили обязательства по договорам поставки препаратов на европейский рынок.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС, где регистрация ожидается в середине марта, выпускать ее будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 05:02

"Спутник V" - что на самом деле говорят про российскую вакцину в ЕС

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Борьба с коронавирусом: Израиль сделал ставку на массовую вакцинацию  

Прививка в ГУМе и не только: в Москве набирает обороты массовая вакцинация (12.02.2021)  

Также по теме

Bosnien und Herzegowina Banjaluka, Serbische Republik Impfung Sputnik V

Коронавирус: ЮАР получила заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" 16.02.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 109 млн человек во всем мире, свыше 2,4 млн скончались. Выздоровели более 84 млн пациентов. DW следит за событиями 16 февраля.

Russland | Coronavirus: Impfstoff

Коронавирус: Турция отказалась от закупки российской вакцины "Спутник V" 09.12.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 68,5 млн человек во всем мире, свыше 1,56 млн скончались. Выздоровели почти 47,5 млн пациентов. DW следит за событиями 9 декабря.

Coronavirus | Russland Impfstoff zugelassen

Российская вакцина от коронавируса поступила в оборот 08.09.2020

Минздрав РФ заявил, что первая партия российской вакцины "Спутник V" получила разрешение на выпуск и скоро появится в регионах страны. После этого может начаться массовая вакцинация.

Реклама

Самые читаемые

Как немцы сдают квартиры во время пандемии  

Почему Кремль не замечает Тихановскую и надолго ли это?  

Почему немок сегодня нельзя называть фройляйн  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно