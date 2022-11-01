251-й день войны: переселение жителей Херсонщины

Оккупационные войска осуществляют принудительное перемещение гражданского населения, утверждает Генштаб ВСУ. Несмотря на выход РФ из "зерновой сделки", за 2 дня в порты Украины и из них прошли 17 судов.

На 251-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 1 ноября, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. По словам заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, одна из ракет повредила здание Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса. Еще три ракеты попали по территории Николаевского политехнического профессионального колледжа, в результате возник пожар в пятиэтажном жилом доме рядом. В результате обстрелов погибла пожилая женщина, сообщил глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким.

Также ночью 10 беспилотников-камикадзе атаковали Полтавскую область. Шесть из них сбили системы ПВО, четыре БПЛА попали в объекты гражданской инфраструктуры, рассказал глава региона Дмитрий Лунин. Четыре дрона-камикадзе атаковали район складских помещений в Полтаве, в результате чего возник сильный пожар.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ и Служба безопасности Украины утверждают , что российские войска нанесли удар фосфорными снарядами по частному сектору в Бахмуте Донецкой области.

Заявления сторон о положении на фронтах

В вечерней сводке Генштаба ВСУ указывается, что российские войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области. В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись районы более 20 населенных пунктов, в частности Никольское Запорожской области, Полтава, Краматорск, Николаев и Никополь Днепропетровской области.

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 22 удара по 19 районам сосредоточения вооружения, военной техники, а также по 3 позициям ЗРК противника, отмечает командование ВСУ. На разных направлениях украинские подразделения ПВО сбили два БПЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Shahed-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника.

Со своей стороны Минобороны РФ отчиталось об успехах российских войск, заявив, что за сутки в Украине уничтожены три склада с боеприпасами (в районах Колодезей и Невского Донецкой области и Новой Каменки Херсонской области), две радиолокационные станции в Донецкой и Луганской областях, а в районе Апостолово Днепропетровской области сбит бомбардировщик Су-24. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, поражены восемь пунктов управления ВСУ, "а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154 районах". Утверждается, что в воздухе сбиты девять украинских беспилотников, одна баллистическая ракета "Точка-У" в районе Антоновки Херсонской области, а также шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" в районе Донецка.

По данным "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, российские моряки в ночь на 1 ноября сбили беспилотник в районе микрорайона Любимовка на севере Севастополя в аннексированном Крыму.

В Белгородской области было обстреляно село Козинка Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. По предварительным данным, один человек получил легкое ранение. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного поселка Краснооктябрьский.

В Украине разрушено 40 процентов энергетической инфраструктуры

В результате российских ударов разрушено около 40 процентов энергетической инфраструктуры страны. Такие данные привел президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон. Он также приветствовал создание специальной платформы для поддержки энергетической сферы Украины по типу контактной группы "Рамштайн", занимающейся военной поддержкой.

Также в Киев с необъявленным визитом прибыла заместитель госсекретаря США Карен Донфрид. Об этом написала в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк.

Ситуация на оккупированных территориях

По данным Генштаба ВСУ, оккупационные войска осуществляют принудительное перемещение гражданского населения. В частности, сообщается, что в Каховке Херсонской области граждан, проживающих вдоль берега Днепра, насильно выселяют из жилищ, а вокруг жилых домов оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения. Военнослужащие РФ оказывают "психологическое и физическое давление" также на жителей Новочерноморья Скадовского района Херсонщины. Их выгоняют из собственных жилищ, которые планируют заселить оккупантами, говорится в отчете Генерального штаба украинской армии.

Вместе с тем, в вечерней сводке Генштаба указывается, что оккупационную администрацию Херсона переместили в город Скадовск.

Каховская ГЭС Фото: Valery Sturit/TASS/picture alliance

Американский Институт изучения войны (ISW) полагает, что в целях ускорения "эвакуации" местных жителей и обеспечения информационного прикрытия вывода российских войск с западного берега Днепра оккупационные власти Херсонской области вновь изменили риторику в отношении Каховской ГЭС. Так, "глава" "администрации" аннексированного региона Владимир Сальдо заявил накануне, что Киев якобы готовит "массированный ракетный удар" по плотине ГЭС, что грозит масштабным затоплением и разрушением гражданской инфраструктуры, однако еще 26 октября Сальдо утверждал, что полное разрушение дамбы "практически невозможно", а разрушение шлюзов может вызвать подъем воды в Днепре на метр-полтора и не несет опасности для большей части Херсона, отмечают аналитики.

Разрушение дамбы никоим образом не принесет Украине выгоду, указывают эксперты. Более того, ее взрыв затруднит достижение украинскими силами заявленных целей по освобождению оставшейся части Херсонской области и других территорий к востоку от Днепра.

Поставки оружия

По данным The New York Times , несколько десятков украинских военных завершают в Норвегии обучение по использованию зенитно-ракетных систем NASAMS, что открывает путь к поставке первых таких систем ПВО в Украину в ближайшие несколько дней.

Иран готовится отправить в Россию еще около тысячи единиц оружия, в том числе баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и дополнительные ударные беспилотники, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя одной из западных стран. "Это будет первый случай, когда Иран отправит в Россию передовые высокоточные ракеты, что может дать Кремлю существенное преимущество на поле боя", - указывает CNN.

Газета The Washington Post сообщала со ссылкой на осведомленные источники, что Иран поставит России баллистические ракеты "Фатех-110" и "Зульфикар", дальность которых составляет 300 и 700 километров соответственно. По данным агентства Reuters, стороны заключили соглашение 6 октября в Москве.

Эффективных систем защиты против подобных иранских баллистических ракет у Украины нет, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, если они будут доставлены на север от Украины, то будут угрожать территории всей страны. "Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые мы имеем на вооружении. У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной обороны", - объяснил Игнат.

Участие Беларуси в войне

На территорию Беларуси, по данным британской разведки, вероятно, перевезены российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", однако их запасы весьма ограниченны. В Twitter Минобороны Великобритании опубликованы спутниковые снимки белорусского аэродрома Мачулищи, на которых видны два истребителя МиГ-31К, способных нести ракеты "Кинжал".

За роль Беларуси в российском вторжении в Украину Евросоюз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Минска, сообщает агентство AFP со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу. Чешский министр иностранных дел Ян Липавский уточнил, что причина возможного введения новых санкций против Беларуси - поставки оружия в Россию и предоставление территории страны для нанесения ударов по Украине.

Мобилизация и призыв в России

С месячной задержкой из-за проведения "частичной мобилизации" в России начался осенний призыв, который продлится до 31 декабря. Призыву на военную срочную службу в стране подлежат 120 тысяч человек. Накануне начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Евгений Бурдинский заявил, что солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять на войну в Украине.

В то же время, по данным министра обороны России Сергея Шойгу, 87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках мобилизации, уже направлены в районы боевых действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для завершения мобилизации, о котором накануне сообщил глава государства Владимир Путин, не требуется его указа. "Сообщаем: указ не нужен. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее", - указал Песков.

По словам главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, окончание мобилизации в российском законодательстве ничем не предусмотрено - в отличие от военного положения, введение и отмена которого указами президента прямо прописаны в законе.

Чиков обращает внимание на изъяны в логике законодательства: так, в указе президента о "частичной мобилизации" не указано, с какого момента он перестает действовать, а также что численность призываемых военнослужащих в этом документе скрыта. "Выполнило ли Минобороны РФ задание - частично или полностью - также неизвестно, доклад министра президенту и пресс-релизы Минобороны нормативной (обязывающей) силы не имеют", - подчеркивает юрист.

Вывоз зерна

Несмотря на приостановку Россией участия в "зерновой сделке", за последние два дня по гуманитарным коридорам в украинские порты и из них прошли 17 судов, сообщили в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины. 1 ноября из портов "Черноморск" и "Южный" вышли три судна с 85 тыс. тонн агропродукции на борту, а два танкера прибыли под загрузку маслом для Иордании и Румынии.

Сухогрузы из украинских портов ожидают прохода через Боспор Фото: UMIT BEKTAS/REUTERS

"Благодаря тому, что ООН и Турция увеличили количество инспекционных групп до 10, Совместный координационный центр 31 октября проверил 46 судов с 1,7 млн тонн украинской агропродукции, которые уже отправились в порты назначения. Очередь из ожидающих инспекцию судов в Босфоре сократилось до 147 судов как на выход, так и на вход", - отметили в министерстве инфраструктуры.

Между тем на 2 ноября делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать какое-либо движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы, сообщили в ООН. В Совместном координационном центре подчеркнули, что это временная и чрезвычайная мера.

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