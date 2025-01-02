Выдающиеся памятники инженерно-архитектурного искусства в Германии
В немецкий список Исторических памятников инженерно-архитектурного искусства внесено уже три десятка объектов.
Старый маяк
Программа "Die Historischen Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland" была инициирована в 2007 году. Среди объектов значится маяк "Красный песок" (Leuchtturm Roter Sand) 1885 года около Вангероге.
Cудоподъемник на канале
Судоподъемник Нидерфинов (Schiffshebewerk Niederfinow) был возведен в 1927-1934 годах на канале Хафель-Одер. Является одним из старейших действующих судоподъемников в мире. Стал первым объектом в списке памятников инженерно-архитектурного искусства Германии.
Cудоподъемник на канале
Сейчас старый подъемник в Нидерфинове ежегодно перемещает около 11 тысяч судов. В 2022 году рядом был открыт новый - бо́льших размеров. Этот снимок сделан в 1990 году.
Кирпичный виадук
Железнодорожный мост Гёльчтальбрюкке (Göltzschtalbrücke) был возведен в 1846-1851 годах в Саксонии - на дороге между Дрезденом и Нюрнбергом. Здесь изображен на гравюре 1851 года.
Кирпичный виадук
Четыре этажа, 81 арка, 78 метров над долиной и 574 метра в длину… Этот мост является самым большим в мире кирпичным виадуком.
Аэропорт в Берлине
Первые ангары появились на этом на летном поле в 1923 году. В 1930-х годах центральный аэропорт Берлин-Темпельхоф (Flughafen Berlin-Tempelhof) был расширен - здесь возвели аэровокзал, ставший на тот момент самым крупным зданием в мире. Эксплуатировался до 2008 года.
Аэропорт в Берлине
Предыдущая фотография была сделана в 1948 году во время работы Берлинского воздушного моста. Так бывшее летное поле выглядит в наши дни: теперь здесь - популярное место отдыха жителей и гостей столицы.
Ракушка на курорте
Здание-ракушка "Теепотт" ("Teepott" - "Чайник") на балтийском морском курорте Варнемюнде было возведено во времена ГДР в 1968 году.
Ракушка на курорте
Эта достопримечательность Варнемюнде считается одним из важнейших примеров использования гиперболического параболоида в архитектуре. Рядом находится маяк 1867 года постройки.
Планетарий в Йене
Планетарий "Цейса" в Йене (Planetarium Jena) - самый старый из постоянно действующих планетариев в мире. Проект был реализован в 1924-1926 годах при участии немецкой фирмы Carl Zeiss.
Планетарий в Йене
Йенcкий планетарий имеет один из самых больших куполов в Германии. Диаметр составляет 23 метра. Проекционное оборудование позволяет создавать реалистичные изображения звездного неба.
Водослив на Эльбе
Претцинский водослив (Pretziener Wehr) - гидротехническое сооружение в земле Саксония-Анхальт. Был возведен в 1871-1875 годах в рамках проекта по защите Магдебурга от наводнений на Эльбе.
Водослив на Эльбе
Почти 115-метровый водосброс около деревни Претцин является частью 900-метровой дамбы. Через него примерно четверть потока воды из Эльбы при необходимости может направляться в обводной канал, проложенный в 1869-1873 годах.
Газгольдер в Рурской области
Газометр в Оберхаузене (Gasometer Oberhausen) - бывший газгольдер, ставший самым высоким выставочным залом в Европе. Был построен в 1927-1929 годах.
Газгольдер в Рурской области
Высота этой достопримечательности составляет почти 120 метров. Такой вид на потолок Газометра открывается посетителям проходящих здесь выставок снизу. На крыше находится смотровая площадка.
Насосная станция
Насосная станция Сан-Суси (Dampfmaschinenhaus für Sanssouci) или "Мечеть" ("Moschee") 1841-1843 годов. В здании был установлен двухцилиндровый паровой насос системы фонтанов парка Сан-Суси в Потсдаме.
Насосная станция
Для эксплуатации парового насоса ежедневно требовалось четыре тонны угля. В 1930-х годах здесь установили электрические центробежные насосы. Вода из реки Хафель закачивается в резервуар на холме по почти двухкилометровой трубе.
Плотина на реке Зале
Водохранилище Бляйлох (Bleilochtalsperre) на реке Зале в Тюрингии является самым крупным по объему водохранилищем в Германии. Возведено в 1926-1932 годах и рассчитано на 215 миллионов кубометров.
Плотина на реке Зале
205-метровая плотина этого водохранилища является первой в Германии, которую возвели целиком из железобетона, не используя каменный каркас. Максимальная высота сооружения достигает 65 метров.
Летающий паром
Эта ажурная металлическая конструкция была возведена в 1908-1909 годах недалеко от Куксхафена. Летающий паром Остен-Хеммор (Schwebefähre Osten-Hemmoor) соединят два берега реки. Гондола позволяет перевозить два автомобиля и 25 человек.
Летающий паром
Такая конструкция, обеспечивающая прохождение по реке больших судов, обошлась втрое дешевле возведения разводного моста. Является одним из двух таких летающих паромов в Германии. Второй находится в Остеррёнфельде на Кильском канале.
Крыша в Мюнхене
Здесь мы представили лишь некоторые объекты из списка. В сентябре 2023 года статус исторического памятника инженерно-архитектурного искусства Германии получила Олимпийская крыша (Olympiadach или Olympia-Zeltdach) в Мюнхене.
Крыша в Мюнхене
Олимпийский парк был возведен в столице Баварии для летних игр 1972 года. Часть сооружений находится под огромной стеклянной крышей - впечатляющей конструкцией в форме огромного шатра, вернее - нескольких шатров, соединенных друг с другом.
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Ссылки в интернете:
Исторические памятники инженерно-архитектурного искусства Германии (нем.)