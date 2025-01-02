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Максим Нелюбин
2 января 2025 г.
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Олимпийская крыша в Мюнхене - памятник инженерного искусства

Ссылки в интернете:
Исторические памятники инженерно-архитектурного искусства Германии (нем.)