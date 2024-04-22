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Выборы в Стране басков: исторический успех сепаратистов

Кирилл Шестаков
22 апреля 2024 г.

Сепаратистская коалиция "Единство Страны басков" получила 27 из 75 мест в региональном парламенте. Лидер коалиции - бывший член баскской террористической группировки, боровшейся за создание независимого государства.

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На избирательном участке в Стране басков
На избирательном участке в Стране басковФото: Iñaki Berasaluce/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance

Сепаратистская левая коалиция "Единство Страны басков" (ЕСБ), ранее связанная с террористической баскской группировкой ЭТА, достигла лучших с момента своего основания результатов на региональных парламентских выборах, прошедших в воскресенье, 21 апреля, в одной из испанских автономий - Стране басков. После подсчета 95% голосов коалиция, выступающая за независимость региона на севере Испании, получила 27 из 75 мест в парламенте - на 6 больше, чем на последних выборах в 2020 году.

Тем не менее ЕСБ остается в оппозиции, поскольку правящая коалиция, состоящая из Баскской националистической партии (БНП) и социалистов (СПСБ), получает, по предварительным данным, 27 и 12 мест соответственно, сохраняя тем самым абсолютное большинство в парламенте. Новым лендакари (главой баскской администрации) станет, вероятно, Иманол Прадалес из БНП, который сменит коллегу по партии Иньиго Уркулью, занимавшего этот пост с 2012 года, передает агентство dpa.

Нынешний лидер ЕСБ - бывший член террористической группировки и политзаключенный

Нынешний лидер коалиции "Единство Страны басков" Арнальдо Отеги в свое время был членом ЭТА - группировки, которая боролась за создание независимого от Испании государства , в том числе террористическими методами. ЭТА ответственна примерно за 3 тысячи нападений, в результате которых погибли более 850 человек. Отеги неоднократно привлекался в Испании к суду за "прославление терроризма", а также отбывал тюремный срок за попытку воссоздания запрещенной в Испании партии "Батасуна".

Тем не менее в 2015 году в Европейском парламенте прошла кампания в поддержку Арнальдо Отеги и других баскских политзаключенных, а в 2018 году Европейский суд по правам человека постановил, что Испания нарушила права Отеги на независимый и беспристрастный суд.

 

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