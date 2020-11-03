Выборы в США: Трамп побеждает в Индиане, Байден - в Вермонте

В США начинают подводить итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома - республиканец Дональд Трамп - и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден. DW следит за развитием событий (время мск).

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Демократ Джо Байден побеждает в штате Вермонт - это предварительные данные. Таким образом, сейчас Байден получает три голоса в Коллегии выборщиков, а Трамп - восемь. Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По предварительным данным Трамп побеждает в двух штатах

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Появились первые данные о предварительных результатах на выборах президента США, согласно которым действующий президент Дональд Трамп опережает своего демократического соперника Джо Байдена в штате Индиана. Интерактивная карта CNN показывает, что в Индиане Трамп набирает 66,4% голосов, а Байден - лишь 31,4%. Также поступают сведения о победе Трампа в штате Кентукки.

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Избирательные участки полностью прекратили работу уже во многих штатах США, в том числе в Джорджии, Южной Каролине, Вермонте и Вирджинии, а также в некоторых частях штата Флорида. В некоторых населенных пунктах к избирательным участкам выстраивались длинные очереди. Тем, кто не успел отдать свой голос до закрытия участка, было разрешено сделать это.

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Согласно данным компании Edison Research, 10 процентов американцев, участвовавших в нынешних выборах, голосовали впервые. Это примерно соответствует показателю на выборах 2016 года.

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В США начали закрываться первые избирательные участки в штатах Индиана и Кентукки.

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Надежду на улучшение отношений между Европой и США после выборов американского президента высказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). Трансатлантические отношение должны быть "приведены в порядок" независимо от того, кто окажется победителем, заявил политик в эфире общественно-правовой медиакомпании ARD. По его словам, в период правления Дональда Трампа партнерство "более не функционировало", но Европа и США "нужны друг другу".

Улучшения на фондовом рынке США

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Фондовый рынок США продолжает курс на повышение, начатый на предыдущей неделе. Позитивные настроения на Уолл-стрит связаны с ожиданием того, что исход выборов президента не принесет с собой неопределенного положения, а также с самым сильным за последний месяц повышением цен на нефть. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 2,06 процента до 27 480,03 пунктов. Индекс широкого рынка США S&P 500 вырос на 1,78% до 3369,16 пунктов, а американский фондовый индекс Nasdaq-100 - на 1,76%, достигнув уровня 11 279,91.

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование в связи с серией таинственных телефонных звонков в день президентских выборов 3 ноября, в которых голосовые роботы требовали от абонентов оставаться дома. Кроме того, о проведении собственного расследования объявила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Текст, который слышали те, кто снимал трубку после звонка робота, звучал так: "Здравствуйте, это тестовый звонок. Время оставаться дома. Вы должны оставаться дома ради вашей безопасности". По данным фирмы RoboKiller, которая выступает против слишком часто применяемых в рекламных целях телефонных роботов, звонки с этими призывами были повторены миллионы раз в течение последних 11 месяцев. В день выборов он занял пятое место в списке самых частых спам-звонков.

Хроника событий на выборах президента США 3 ноября >>>

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