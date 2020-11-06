Выборы в США: Трамп сокращает отрыв от Байдена в Аризоне

В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от демократов США Джозеф Байден. DW следит за развитием событий 7 ноября (время мск).

* Карта подсчета голосов предоставлена DW информационным агентством AP. По данным агентства, Джо Байден выиграл в штате Аризона и, соответственно, получил 11 голосов коллегии выборщиков. Другие мониторинговые институты пока не дают прогноз по Аризоне. Подсчет голосов в этом штате продолжается.

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Джо Байден укрепляет лидерство в штате Пенсильвания, результаты голосования в котором могут стать определяющими для исхода выборов. Как сообщил представитель графства Аллегейни Рич Фицджералд, по результатам подсчета очередной партии бюллетеней Байден получил в ней на 5425 голосов больше, чем Трамп.

Таким образом, преимущество кандидата от Демпартии перед действующим президентом США составляет на данный момент 27 130 голосов. По мнению экспертов телеканала CNN, вероятность того, что Трамп сумеет нагнать конкурента, очень мала.

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Судьба еще одного сенаторского кресла в штате Джорджия будет решаться во втором туре 5 января 2021 года, сообщает служба Edison Research. В этот день избиратели смогут отдать свои предпочтения или нынешнему сенатору-республиканцу Дэвиду Пердью, или демократу Джону Оссоффу. Кроме этого, второй тур выборов в Сенат в Джорджии состоится для демократа Рафаэля Варнока и нынешнего сенатора - представительницы Республиканской партии Келли Леффлер. Эти два голосования могут повлиять на то, получат ли демократы большинство в Конгрессе. Большинство в Палате представителей они себе уже обеспечили.

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По обновленным данным, разрыв между Джо Байденом, пока лидирующим по числу избирателей, поддержавших его в штате Аризона, и Дональдом Трампом сокращается до 30 000 голосов. Графство Марикопа сообщило о том, что нынешний глава Белого дома получил там 38 000 голосов, а бросивший ему вызов кандидат от демократов - 30 000. "Тем не менее разрыв между ними на данный момент настолько мал, что судить о том, кто из них победил (в штате Аризона), пока рано", - констатируют журналисты CNN.

Верховный суд США удовлетворил требование республиканцев о раздельном учете бюллетеней

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Избирательный бюллетень на выборах президента США 2020 года

Верховный суд США постановил, что бюллетени с голосами избирателей в штате Пенсильвания, поступившие в избиркомы уже после закрытия участков, следует хранить отдельно от общей массы. Учитывать результаты их обработки необходимо также отдельно. Благодаря такому подходу голоса, принесенные кандидатам подобными бюллетенями, в случае необходимости можно будет легче аннулировать.

Сообщается, что судья Самюэль Алито принял это решение в экстренном порядке, после того как республиканцы направили соответствующее заявление в Верховный суд. При этом бюллетени, поступившие в избиркомы штата Пенсильвания по почте после закрытия избирательных участков, уже раньше при пересчете складывались отдельно, сообщает агентство dpa.

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Президент США Дональд Трамп призывает своих сторонников вносить пожертвования для финансирования предстоящих судебных разбирательств. Он также намерен использовать собранные средства для выплаты долгов, связанных с организацией выборной кампании. Предвыборный штаб Трампа рассылает сторонникам действующего президента электронные сообщения с просьбой о перечислении денег.

В частности, в одном из таких мейлов, по данным агентства dpa, говорится: "До сих пор вы игнорировали все наши электронные сообщения, в которых вас просили присоединиться к нам в деле защиты выборов. Пожалуйста, немедленно сделайте пожертвования". При нажатии на ссылку в мейле пользователь попадает на сайт, на котором написано: "Демократы попытаются украсть эти выборы! Пожалуйста, пожертвуйте любую сумму, чтобы защитить неприкосновенность нашего выбора".

Джо Байден укрепляет лидерство в Пенсильвании

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Обработка бюллетеней в Филадельфии (штат Песильвания)

Согласно обновленным данным из штата Пенсильвания, победа в котором для Джо Байдена может стать решающей на выборах, кандидат от демократов увеличивает там отрыв от действующего президента США Дональда Трампа. По словам представителя расположенного близ Питтсбурга графства Аллегейни, по итогам обработки очередной партии бюллетеней, Байден получил еще 3000 голосов. Теперь его преимущество перед Трампом составляет в штате 19 584 голоса. В процентном соотношении у Байдена 49,59%, а у Трампа 49,26% голосов избирателей. Пенсильвания дает победителю 20 голосов выборщиков.

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Комитеты по надзору Палаты представителей и Сената штата Мичигана инициируют расследование по поводу возможного нарушения процедуры подсчета голосов, сообщил спикер Палаты представителей штата, республиканец Ли Чатфилд.

"Для обеспечения подотчетности завтра (в субботу. - Ред.) комитеты по надзору в сфере законодательной деятельности соберутся, чтобы начать расследование обстоятельств проведения выборов и процедур подсчета голосов в нашем штате на этих и последующих выборах. Задача пересмотреть их результаты не ставится. Америке нужны определенность и единство. Это поможет", - написал Ли Чатфилд в Twitter. Он подчеркнул, что каждый законный голос должен быть подсчитан. "Тот, кто наберет больше голосов, тот и выиграет Мичиган", - заявил политик.

По данным подсчета 99% бюллетеней в "колеблющемся" штате Мичиган, кандидат в президенты США от демократов Джо Байдена лидирует с 50,6% голосов. У его соперника, действующего президента Дональда Трампа - 47,9%. Ранее Трамп заявлял, что в этом штате "большое число тайно вброшенных бюллетеней".

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Дональд Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах, бывший вице-президент Джо Байден не должен делать "неправомерные" заявления о своей победе до того, как закончатся судебные разбирательства. Ранее сообщалось, что Байден намерен в ближайшие часы выступить с заявлением. Ожидается, что кандидат от демократов может заявить о своей победе.

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На фоне еще не завершившегося подсчета голосов соцсеть Twitter пометила сообщение, в котором кандидат от Демократической партии Джо Байден назван "избранным президентом", а Камала Харрис - "избранным вице-президентом". В предупреждении указывается на то, что "официальные органы, возможно, еще не подвели итоги предвыборной гонки в тот момент, когда этот твит был опубликован".

Джо Байден увеличивает отрыв от Дональда Трампа в штате Джорджия

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В ключевом штате Джорджия после подсчета более 7000 голосов в округе Гвиннетт с перевесом более чем в 4000 голосов лидирует Джо Байден. По последним данным, Байден набирает в штате Джорджия (16 голосов членов коллегии выборщиков) 2 455 823 голоса (49,4%), Дональд Трамп - 2 451 668 (49,3%). Еще недавно Байден обгонял Трампа всего на 1585 голосов.

Джо Байден

Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер сообщил о возможном пересчете голосов, отданных в штате. По законам некоторых штатов, пересчет голосов избирателей допускается, если разрыв между результатами кандидатов составляет менее 0,1 процента.

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Обработка избирательных бюллетеней, большей частью присланных по почте, продолжается в четырех штатах: Аризоне, Неваде, Пенсильвании и Джорджии. В Аризоне и Неваде уверенно лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. В Пенсильвании, где подсчитаны 98% голосов избирателей, Байден уже опережает Трампа более чем на 5500 голосов. В Джорджии (99% обработанных бюллетеней) Байден также впереди, но с минимальным преимуществом - более 1000 голосов. По данным Fox News и агентства AP, которые использует DW, Джо Байдену для победы осталось набрать 6 голосов, по данным CNN и ряда других компаний - 17 голосов выборщиков. Разница в подсчете обусловлена тем, что Fox News и AP ранее уже дали прогноз по выборам в штате Аризона с 11 голосами коллегии выборщиков.

Что такое коллегия выборщиков и как голосуют американцы - инфографика

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что доверяет процессу выборной кампании в США. "Я полностью доверяю системе сдержек и противовесов в американской Конституции", - сказал Джонсон журналистам вечером в пятницу. Ранее президент США Дональд Трамп необоснованно заявил о "фальсификациях" при обработке избирательных бюллетеней.

Хроника событий на выборах президента США 6 ноября >>>

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