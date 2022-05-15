Выборы в Северном Рейне - Вестфалии: возможна смена правительства

В Северном Рейне-Вестфалии (СРВ) - самой большой по численности населения федеральной земле Германии - в воскресенье, 15 мая, проходят выборы в земельный парламент - ландтаг. Эксперты расценивают их как важную проверку политических настроений в стране. Участвовать в этом голосовании имеют право около 13 млн избирателей.

Согласно последним опросам, в СРВ ожидается смена власти, поскольку правящая ныне "черно-желтая" коалиция в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Свободной демократической партии (СвДП), очевидно, не сможет вновь получить большинства голосов. ХДС премьер-министра Хендрика Вюста (Hendrik Wüst) может рассчитывать примерно на 30 процентов голосов - на несколько процентов больше, чем находящаяся в оппозиции Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Томасом Кучати (Thomas Kutschaty).

Решающее значение для формирования будущей правящей коалиции, вероятно, будут иметь результаты партии "Союз-90"/"зеленые" и свободных демократов (последний рейтинг, согласно опросам, - соответственно 16-18 и 7-8 процентов). По итогам голосования возможно формирование самых различных коалиций, поэтому какие именно партии войдут в новое правительство, станет известно, по всей видимости, лишь через несколько дней.

Социал-демократы рассчитывают на формирование своей коалиции

46-летний премьер СРВ Вюст надеется продолжить правление вместе со свободными демократами, но возможен его союз и с "зелеными", а также формирование коалиции "Ямайка" в составе христианских демократов, свободных демократов и "зеленых".

В то же время 53-летний Кучати заявил, что даже если социал-демократы придут на выборах вторыми, он будет добиваться формирования своей правящей коалиции вместе с "зелеными" либо вместе с "зелеными" и свободными демократами ("светофор"). Именно такая коалиция в настоящее время возглавляет федеральное правительство Германии.

В предвыборной кампании в СРВ, как и на недавних земельных выборах в Сааре и Шлезвиге-Гольштейне, доминировали такие темы, как политика в сфере образования и транспорта, экологическая перестройка промышленности и борьба с преступностью. Канцлер ФРГ - социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) надеется укрепить свои позиции в случае смены правительства в Северном Рейне - Вестфалии.

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