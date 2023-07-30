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Выборы в Испании: социалисты лишились еще одного мандата

Екатерина Венкина
19 мин. назад

Испанская социалистическая рабочая партия и.о. премьера потеряла мандат в Мадриде, ее отставание от консервативной Народной партии усилилось. Не исключена необходимость новых выборов, отмечают эксперты.

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Выборы в Испании
Выборы в Испании (фото из архива, Joan Mateu Parra/AP/picture alliance)Фото: Joan Mateu Parra/AP/picture alliance

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) и.о. премьер-министра Педро Санчеса потеряла один мандат в Мадриде, и ее отставание от консервативной Народной партии (НП) Альберто Фейхоо усилилось. Об этом в субботу, 29 июля, сообщили в Центральной избирательной комиссии Испании, а также представители обеих партий. Результаты связаны с подсчетом голосов более чем 233 тыс. испанцев, проживающих за рубежом, уточнило агентство Reuters.

Для формирования кабинета необходимо абсолютное большинство

Для формирования правительства необходимо абсолютное большинство в парламенте - то есть 176 мандатов из 350.

После потери социалистами мандата в Мадриде - шанс получить по 171 месту совместно с другими парламентскими силами есть как у ИСРП, так и у НП.

По мнению аналитиков, на расклад может повлиять позиция каталонской партии "Вместе за Каталонию" (Junts) с неформальным лидером, экс-главой региона Карлосом Пучдемоном, а также Левых республиканцев Каталонии.

Вместе с тем если ни одной из коалиций не удастся преодолеть планку в 176 голосов, чтобы получить абсолютное большинство в нижней палате парламента - Конгрессе депутатов, в стране могут пройти новые выборы, отмечают эксперты.

Внеочередные парламентские выборы в Испании

Состоявшиеся в Испании парламентские выборы были внеочередными. Изначально они были запланированы на конец 2023 года, но в мае партия Санчеса проиграла консерваторам на региональных выборах в большинстве автономных сообществ страны, после чего премьер распустил парламент.

Санчес и его правительство сталкиваются с критикой, в том числе и из-за подозрения в создании альянсов с сепаратистами в Каталонии и других регионах. Кроме того, ему вменяют в вину сокращение трат на здравоохранение в стране.

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