Выборы в Грузии: экзитполы показывают противоположные итоги

И "Грузинская мечта", и оппозиция заявляют о победе на парламентских выборах в Грузии. Данные экзитполов сильно различаются.

В Грузии завершилось голосование на парламентских выборах в субботу. 26 октября. Опубликованы первые экзитполы, но они показывают противоположные итоги.

По данным опроса, опубликованным близким к власти страны телеканалом Imedi, правящая "Грузинская мечта" набирает 56,1% голосов, а преодолевшие порог в 5% для прохода в парламент три оппозиционных блока - 31,2%.

Между тем опубликованный оппозиционным каналом Mtavari опрос показал другие результаты: 42% за "Грузинскую мечту" против 48% за оппозицию. По данным телеканала Formula, за "Мечту" свои голоса отдали 40,9% избирателей, а за оппозиционные блоки - 51,9%.

ЦИК Грузии: "Грузинская мечта" лидирует на выборах

Согласно первым официальным данным, после подсчета голосов с 69% участков правящая партия набирает 52,98% голосов. Четыре главных оппозиционных блока - "Единое национальное движение", "Коалиция перемен", "Сильная Грузия" и "За Грузию" - суммарно получают, по данным ЦИК, чуть больше 38% голосов.

Председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает оппозицию, уже объявили о победе - каждый о своей. У офиса "Грузинской мечты" в небо были запущены фейерверки.

"Европейская Грузия побеждает с 52%, несмотря на попытки фальсификации выборов и не считая голосов диаспоры. Грузия продемонстрировала демократичность, европейскость и зрелость... Я горжусь и уверена в нашем европейском будущем!" - написала Зурабишвили в соцсети X.

Оппозиция призывает правящую партию признать проигрыш

"Грузинский народ проголосовал за будущее в Европе", - заявила председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава в беседе с агентством Reuters. По ее словам, в ЕНД ожидают итоговых результатов. Утверждения "Грузинской мечты" о лидировании большинство людей воспримут крайне скептически, уверена Бокучава. "Проигравший должен иметь достаточно благородства, чтобы признать поражение", - добавила она.