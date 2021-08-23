Выборы в Госдуму, или Кому понравится прогноз

Российская политика в карикатурах

Обыски в России, или Новый дивный мир российского силовика

В Москве прошли обыски в семье главного редактора издания The Insider. Роман Доброхотов проходит по делу о клевете как свидетель, у его родителей даже статуса нет. Ошибка? Нет, уверен Сергей Елкин.