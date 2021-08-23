Выборы в Госдуму, или Кому понравится прогноз

В Москве суд ограничил свободу еще одного фигуранта "санитарного дела" - муниципального депутата Барановского. Политпрогноз перед выборами в Госдуму не меняется, на радость кому - знает Сергей Елкин.
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Тиль Линдеман получил свое "санитарное дело". Когда речь идет о выборах, для российских властей нет разницы между сторонниками Навального или партией "Родина", констатирует Иван Преображенский.
Нельзя подавлять оппозицию в России, заявила основной кандидат от Левой партии на выборах в бундестаг Жанин Висслер. В интервью DW она отвергла утверждение, что ее партия - "друзья Путина".