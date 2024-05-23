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Выборы в Европарламент

23 мая 2024 г.

Граждане всех государств Европейского Союза 6-9 июня 2024 года выбирают депутатов Европейского парламента. Сколько мест в парламенте ЕС получат правые популисты - одна из главных интриг выборов.

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Зал заседаний Европарламента в Страсбурге
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa

Очередные выборы в парламент Европейского Союза состоятся 6-9 июня 2024 года. Выборы в ЕП - одни из самых масштабных демократических выборов в мире. Мандат депутата Европарламента рассчитан на пять лет. Европарламент заседает попеременно в Страсбурге и Брюсселе. В подавляющем большинстве случаев парламент Евросоюза вместе с Советом ЕС принимает законы Европейского Союза. Одна из главных интриг выборов - распределение мест между представителями проевропейских партий и правыми популистами. Подробнее об избирательной кампании 2024 года и ходе выборов в Европарламент - в досье DW.

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Контекст

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