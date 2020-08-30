 Выборы в думу Риги выиграли сторонники ″европейского города″ | Новости из Германии о Европе | DW | 30.08.2020

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Европа

Выборы в думу Риги выиграли сторонники "европейского города"

Участие в выборах в Рижскую думу приняли всего 40,6 процента избирателей. Это стало самой низкой явкой на муниципальных выборах в столичную думу с 1997 года.

Здание рижской мэрии

Здание рижской мэрии

Победителем внеочередных выборов в Рижскую думу, прошедших в столице Латвии в субботу, 29 августа, стало объединение партий "Для развития / За!" и "Прогрессивные". По данным на сайте Центризбиркома, опубликованным в воскресенье, 30 августа, за них проголосовали 26,16 процента избирателей.

Второе место заняла социал-демократическая партия "Согласие" (16,89%). В Думу также прошли правоцентристская партия "Новое единство" (15,24%), блок Национального объединения "Все для Латвии - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" и Латвийского объединения регионов (9,64 %), партия "Честь служить Риге"(7,72%), Новая консервативная партия (6,39%) и "Русский союз Латвии" (6,52%).  Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Фундаментом для объединения партий "Для развития / За!" и "Прогрессивные" стало общее видение будущего Риги как открытого, европейского города. Они планируют увеличить число рабочих мест в цифровой и "зеленой" экономике, развивать инфраструктуру новых районов и на треть увеличить социальный бюджет, отмечает агенство "Интерфакс".

Самая низкая явка с 1997 года

На муниципальных выборах в Риге проголосовало всего 40,58 процента избирателей, и это самая низкая активность на выборах в Рижскую думу с 1997 года, указывает Центризбирком.

Рижской думой в течение почти 10 лет руководила коалиция в составе партий "Согласие" и "Честь служить Риге", а мэром города был бывший лидер "Согласия" Нил Ушаков. Весной 2019 года он был смещен с поста на фоне обвинений в коррупции, что привело к развалу правящей коалиции в Рижской думе. Президент Латвии Эгилс Левитс 24 февраля подписал закон о роспуске думы, ранее утвержденный сеймом республики.

В начале июля ЦИК Латвии объявил о проведении внеочередных выборов в Рижскую думу.

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    Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина


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