Выборы спикера Палаты представителей: выбыл третий кандидат

Республиканцы выдвинули очередного кандидата в спикеры Палаты представителей Конгресса США - им стал конгрессмен Майк Джонсон (от штата Луизиана). Об этом сообщила его коллега Элиз Стефаник на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Кандидатура Джонсона была выдвинута по итогам прошедшего вечером во вторник, 24 октября, закрытого голосования. Ранее в этот же день стало известно, что конгрессмен Том Эммер (от штата Миннесота) всего через несколько часов после выдвижения его кандидатуры вышел из борьбы за пост спикера Палаты представителей под давлением ультраправого крыла партии, которое отказалось поддержать его. Против кандидатуры Эммера также выступил и бывший президент США Дональд Трамп.

Палата представителей уже три недели не может найти замену Кевину Маккарти, смещенному с должности спикера 3 октября. Помимо Эммера, попытку занять этот пост от республиканцев предпринимали конгрессмены Стив Скализ и Джим Джордан, однако оба не смогли заручиться поддержкой достаточного числа однопартийцев.

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