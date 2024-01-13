Выборы президента Тайваня: лидирует сторонник независимости

Лидер правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ набирает 41,6% - таковы итоги подсчета голосов более чем на 60% избирательных участков на Тайване.

Нынешний вице-президент Тайваня, лидер правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который выступает за независимость острова, лидирует на президентских выборах, проходивших в субботу, 13 января. По итогам подсчета голосов, отданных более чем на 60% избирательных участков результат Лая Циндэ составлял 41,6%, сообщает избирательная комиссия Тайваня. Главный соперник Циндэ - мэр Нового Тайбэя Хоу Юи, представляющий дружественную Китаю консервативную партию Гоминьдан, - набирает 33,2% голосов.

Вопрос о войне и мире между Пекином и Тайбэем

Наблюдатели сходятся во мнении, что результат выборов президента и нового парламента Тайваня предопределит решение Пекина, стоит ли начинать военное вторжение на остров, который власти КНР считают своей суверенной территорией.

Претендент на пост президента Тайваня от партии Гоминьдан Хоу Юи ранее напрямую заявлял, что 13 января жители Тайваня сделают выбор между войной и миром: он уверен, что предотвратить полномасштабный военный конфликт можно лишь путем укрепления отношений с Пекином.

Выборы парламента на Тайване

Избирателям на Тайване также предстоит выбрать депутатов нового парламента - законодательного юаня. Борьбу за места в парламенте ведут кандидаты от 16 политических партий.

Однопалатный законодательный орган Тайваня состоит из 113 мест: 73 из них распределяются между депутатами от одномандатных округов, 34 кандидата избираются на основе всеобщих выборов, шесть мест предназначены для представителей коренных народов острова.

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