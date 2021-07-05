Вы любите фахверк? Тогда вам в Кальв!

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Кальв сегодня - маленький живописный фахверковый городок на юге Германии с более чем двумя сотнями зданий, признанными памятниками архитектуры.
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