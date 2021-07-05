 Вы любите фахверк? Тогда вам в Кальв! | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.12.2021

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Культура и стиль жизни

Вы любите фахверк? Тогда вам в Кальв!

Кальв сегодня - маленький живописный фахверковый городок на юге Германии с более чем двумя сотнями зданий, признанными памятниками архитектуры.

  • Дом Герман Гессе

    Город, в котором родился Герман Гессе

    Здесь (второй дом слева) родился Герман Гессе (Hermann Hesse, 1877-1962), писатель и художник, лауреат Нобелевской премии по литературе 1946 года: "Когда в своей поэзии я говорю о лесе или реке, луговой долине, тени каштанов или аромате елей, то подразумеваю лес вокруг Кальва, реку Нагольд, еловые леса и каштаны Кальва...".

  • Металлические стеллы

    Город, в котором родился Герман Гессе

    В 2011 году ученики местной гимназии имени Германа Гессе, создали "Литературный сад". Металлические стеллы, на которых можно прочитать стихи Гессе, установлены вдоль парковой дорожки, ведущей прямо в знаменитый лес Шварцвальд.

  • Кальв

    Город, в котором родился Герман Гессе

    В Средние века, удачно расположенный в долине реки Нагольд, город был важнейшим экономическим центром всего Вюртемберга. Здесь занимались ткачеством и кожевенным делом. Отсюда в Голландию и Англию переправлялись сосновые бревна для кораблестроения.

  • Кальв

    Город, в котором родился Герман Гессе

    Спокойная красота города вдохновляла таких художников как: Рудольф Шлихтер (Rudolf Schlichter), Рихард Циглер (Richard Ziegler), Курт Вайнхольд (Kurt Weinhold), Гюнтер Бёмер (Gunter Böhmer), Юлиус Мюллер (Julius Müller), Петер Якоб Шобер (Peter Jakob Schober).

  • Кальв

    Город, в котором родился Герман Гессе

    В XVII веке Кальв был вдвое меньше Штутгарта, но настолько финансово обеспечен, что снабжал деньгами герцогский двор. Так, одна частная компания из Кальва сколотила одно из крупнейших состояний того времени исключительно на торговле солью. Увы, те славные времена давно прошли..

  • Кальв

    Город, в котором родился Герман Гессе

    Зеленые рощи, живые изгороди и фруктовые сады, чередующиеся с редкими островками леса, делают Кальв в теплое время года раем для любителей пеших прогулок и природы.

  • Кальв

    Город, в котором родился Герман Гессе

    Кальв зимой - настоящая сказка. Рождественский рынок манит ароматом глинтвейна. Интересный факт из истории города. В XVII веке в Вюртемберге решили поддержать виноделие и запретили пивоварение! Но Кальв отстоял права пивоваров и получил право продолжать производство пенного напитка. Prost!

  • Baden-Württemberg Calw Stadtansicht

    Город, в котором родился Герман Гессе

    "Город очень красивый. Но с запада горы так близко, что оттуда можно почти бросить камень в рынок", - отметил профессор Мартин Крузиус (Martin Crusius) в 1595 г. Слова, которым более 400 лет, не потеряли своей актуальности и сегодня: город расположен точно на геологической границе двух ландшафтов.

  • Герб

    Город, в котором родился Герман Гессе

    На гербе города изображен лев, стоящий на трех горах. Три горные вершины - это слияние трех округов, из которых был образован округ Кальв. В Средние века это был герб местных графов, чья власть в XII веке распространялась даже на соседние земли. Серебряный источник символизирует, что Кальв является городом-курортом.

  • Кальв

    Город, в котором родился Герман Гессе

    Архитектурные стили на местных фасадах домов накладываются друг на друга словно коржи знаменитого шварцвальдского торта: от фахверка до современной рекламы. Значит, здание живет!

  • Кальв

    Город, в котором родился Герман Гессе

    "От Бремена до Неаполя, от Вены до Сингапура я видел множество красивых городов, городов у моря и городов высоко в горах, и, как паломник, я пил из многих колодцев, что дали мне сладкий яд тоски по дому. Но самый красивый город из всех, которые я знаю, это - Кальв на Нагольде. Маленький, старый, швабский городок в Шварцвальде", - писал Герман Гессе в 1918 году.

  • Кальв входит в Немецкий фахверковый путь

    Город, в котором родился Герман Гессе

    Кальв входит в Немецкий фахверковый путь / Deutsche Fachwerkstraße. В результате пожара 1692 года почти все здания в центре города превратились в руины. Однако были восстановлены, и сегодня на рыночной площади и прилегающих переулках практически полностью сохранился фахверковый ансамбль конца XVII века.

  • Кальв сегодня

    Город, в котором родился Герман Гессе

    Кальв сегодня - маленький живописный фахверковый городок на юге Германии с более чем двумя сотнями зданий, признанными памятниками архитектуры.

    Автор: Юлия Брык


  • Дом Герман Гессе

    Город, в котором родился Герман Гессе

    Здесь (второй дом слева) родился Герман Гессе (Hermann Hesse, 1877-1962), писатель и художник, лауреат Нобелевской премии по литературе 1946 года: "Когда в своей поэзии я говорю о лесе или реке, луговой долине, тени каштанов или аромате елей, то подразумеваю лес вокруг Кальва, реку Нагольд, еловые леса и каштаны Кальва...".

  • Металлические стеллы

    Город, в котором родился Герман Гессе

    В 2011 году ученики местной гимназии имени Германа Гессе, создали "Литературный сад". Металлические стеллы, на которых можно прочитать стихи Гессе, установлены вдоль парковой дорожки, ведущей прямо в знаменитый лес Шварцвальд.

  • Кальв

    Город, в котором родился Герман Гессе

    В Средние века, удачно расположенный в долине реки Нагольд, город был важнейшим экономическим центром всего Вюртемберга. Здесь занимались ткачеством и кожевенным делом. Отсюда в Голландию и Англию переправлялись сосновые бревна для кораблестроения.

  • Кальв

    Город, в котором родился Герман Гессе

    Спокойная красота города вдохновляла таких художников как: Рудольф Шлихтер (Rudolf Schlichter), Рихард Циглер (Richard Ziegler), Курт Вайнхольд (Kurt Weinhold), Гюнтер Бёмер (Gunter Böhmer), Юлиус Мюллер (Julius Müller), Петер Якоб Шобер (Peter Jakob Schober).

  • Кальв

    Город, в котором родился Герман Гессе

    В XVII веке Кальв был вдвое меньше Штутгарта, но настолько финансово обеспечен, что снабжал деньгами герцогский двор. Так, одна частная компания из Кальва сколотила одно из крупнейших состояний того времени исключительно на торговле солью. Увы, те славные времена давно прошли..

  • Кальв

    Город, в котором родился Герман Гессе

    Зеленые рощи, живые изгороди и фруктовые сады, чередующиеся с редкими островками леса, делают Кальв в теплое время года раем для любителей пеших прогулок и природы.

  • Кальв

    Город, в котором родился Герман Гессе

    Кальв зимой - настоящая сказка. Рождественский рынок манит ароматом глинтвейна. Интересный факт из истории города. В XVII веке в Вюртемберге решили поддержать виноделие и запретили пивоварение! Но Кальв отстоял права пивоваров и получил право продолжать производство пенного напитка. Prost!

  • Baden-Württemberg Calw Stadtansicht

    Город, в котором родился Герман Гессе

    "Город очень красивый. Но с запада горы так близко, что оттуда можно почти бросить камень в рынок", - отметил профессор Мартин Крузиус (Martin Crusius) в 1595 г. Слова, которым более 400 лет, не потеряли своей актуальности и сегодня: город расположен точно на геологической границе двух ландшафтов.

  • Герб

    Город, в котором родился Герман Гессе

    На гербе города изображен лев, стоящий на трех горах. Три горные вершины - это слияние трех округов, из которых был образован округ Кальв. В Средние века это был герб местных графов, чья власть в XII веке распространялась даже на соседние земли. Серебряный источник символизирует, что Кальв является городом-курортом.

  • Кальв

    Город, в котором родился Герман Гессе

    Архитектурные стили на местных фасадах домов накладываются друг на друга словно коржи знаменитого шварцвальдского торта: от фахверка до современной рекламы. Значит, здание живет!

  • Кальв

    Город, в котором родился Герман Гессе

    "От Бремена до Неаполя, от Вены до Сингапура я видел множество красивых городов, городов у моря и городов высоко в горах, и, как паломник, я пил из многих колодцев, что дали мне сладкий яд тоски по дому. Но самый красивый город из всех, которые я знаю, это - Кальв на Нагольде. Маленький, старый, швабский городок в Шварцвальде", - писал Герман Гессе в 1918 году.

  • Кальв входит в Немецкий фахверковый путь

    Город, в котором родился Герман Гессе

    Кальв входит в Немецкий фахверковый путь / Deutsche Fachwerkstraße. В результате пожара 1692 года почти все здания в центре города превратились в руины. Однако были восстановлены, и сегодня на рыночной площади и прилегающих переулках практически полностью сохранился фахверковый ансамбль конца XVII века.

  • Кальв сегодня

    Город, в котором родился Герман Гессе

    Кальв сегодня - маленький живописный фахверковый городок на юге Германии с более чем двумя сотнями зданий, признанными памятниками архитектуры.

    Автор: Юлия Брык


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Город, в котором родился Герман Гессе

Кальв сегодня - маленький живописный фахверковый городок на юге Германии с более чем двумястами зданий, признанными памятниками архитектуры.  

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