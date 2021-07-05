Вы любите фахверк? Тогда вам в Кальв!

Город, в котором родился Герман Гессе

"От Бремена до Неаполя, от Вены до Сингапура я видел множество красивых городов, городов у моря и городов высоко в горах, и, как паломник, я пил из многих колодцев, что дали мне сладкий яд тоски по дому. Но самый красивый город из всех, которые я знаю, это - Кальв на Нагольде. Маленький, старый, швабский городок в Шварцвальде", - писал Герман Гессе в 1918 году.