ВВС: "Святую Троицу" выставили в лавре без климат-контроля

Когда икону поместят в прибывшую из Германии климатическую витрину пока неизвестно, рассказал близкий к Минкульту источник. Ранее эксперты указывали на фатальные последствия перемещений иконы.

Вывезенную в прошлом году из Третьяковской галереи икону "Святая Троица" Андрея Рублева доставили к одноименному церковному празднику в Троице-Сергиеву лавру (ТСЛ) в Московской области и поместили ее там во временном киоте без климат-контроля, пишет Русская служба ВВС в субботу, 22 июня. "Климатическая витрина прибыла из Германии, и когда ее установят, мы пока не знаем", - сообщил агентству источник, близкий к Министерству культуры РФ. Эта витрина предположительно должна быть оснащена системой контроля влажности и температуры, уточнил он.

По утверждению представителей Русской православной церкви (РПЦ), реликвию доставили в ТСЛ на специализированном транспорте с климатическим боксом с системой амортизации, однако без климатического контроля вопреки обещаниям и договоренностям.

Достоверных сведений о состоянии сохранности "Святой Троицы" на данный момент нет, утверждает ВВС: сотрудников Третьяковской галереи с 5 января ни разу не допустили к иконе для ее обследования. Впервые реставраторы получили доступ к ней на непродолжительное время только в день транспортировки в Троице-Сергиеву лавру. О том, что работу иконописца Андрея Рублева официально передали в безвозмездное пользование ТСЛ, стало известно 12 июля прошлого года.

Предыстория перемещений иконы

Ветхая икона находится вне музейных стен уже почти полгода - с того момента, как перед Рождеством, 5 января, ее привезли в московский храм Христа Спасителя из Научно-реставрационного центра имени Грабаря в двадцатиградусный мороз, пишет Русская служба ВВС.

Основным условием перемещения "Святой Троицы" в Троице-Сергиеву лавру было изготовление специального киота, в котором должен поддерживаться необходимый для обеспечения сохранности иконы температурно-влажностный режим. "Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей", - говорилось в сообщении на сайте ТСЛ.

Тот факт, что икону после прибытия в Троице-Сергиеву лавру не поместили в климатическую капсулу, в РПЦ и в Минкультуры РФ пока никак не комментировали.

Перенос "Троицы" из Третьяковки в Храм Христа Спасителя

О намерении забрать "Троицу" из Третьяковской галереи и передать ее РПЦ стало известно 15 мая 2023 года. На сайте РПЦ указали, что это решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным, "учитывая многочисленные просьбы православных верующих и обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла".

Многие наблюдатели и эксперты раскритиковали намерение изъять икону из специальных условий хранения в Третьяковской галерее, указывая на возможные фатальные последствия этого шага для произведения искусства и православной святыни.

В июне прошлого года пресс-служба Минкультуры РФ уведомила, что "Святая Троица" Андрея Рублева была перевезена в храм Христа Спасителя и помещена в капсулу в центре собора. Планировалось, что ценная икона пробудет там до 18 июня, а после этого ее передадут на плановую реставрацию.

Икона Андрея Рублева "Троица"

Одна из самых известных русских икон была написана Андреем Рублевым в первой трети XV века. В 1929 году "Троица" была передана Третьяковской галерее. В июле 2022 года икону вывозили в Троице‑Сергиеву лавру на мероприятия в честь 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского, что вызвало протесты в музейном сообществе.