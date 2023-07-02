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ВСУ заявляют о продвижении на Бахмутском направлении

Жан Рофе
18 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 июля.

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Бои за Бахмут
Бои за БахмутФото: Serhii Nuzhnenko/Radio Free Europe/REUTERS

На 494-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 2 июля (время московское).

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Польша перебрасывает антитеррористическое подразделение полиции на свою восточную границу в связи с планируемой передислокацией в Беларусь наемников ЧВК "Вагнер". К 5000 пограничникам и 2000 солдатам, которые охраняют границу с Беларусью сейчас, присоединятся еще 500 человек, написал в Twitter глава польского МВД Мариуш Каминский.

По данным польской пограничной службы, только 1 июля 187 человек пытались нелегально пересечь границу Польши из Беларуси. О необходимости укрепления границы с Беларусью, в том числе в связи с прибытием в эту страну ЧВК "Вагнер", ранее на этой неделе заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. По его словам, это касается как увеличения присутствующих на границе сил, так и количества укреплений.

ВСУ заявляют о продвижении на Бахмутском направлении

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Вооруженные силы Украины продвинулись на Бахмутском направлении, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. "Мы имеем продвижение на Бахмутском направлении. Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага", - сказал он в эфире телемарафона, пообещав предоставить подробные данные об освобожденных территориях "после детального анализа и верификации". По словам Череватого, за сутки на Бахмутском направлении произошло 23 боевых столкновения. "Враг оказывает яростное сопротивление - 444 раза бил по нам из ствольной и реактивной артиллерии, совершил 5 авианалетов", - отметил спикер. При этом украинские военные в ходе боев ликвидировали или ранили более сотни российских солдат, а также уничтожили значительное количество техники РФ, сказал Череватый.

Хроника событий 2 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 июля 14.00 - 23.59 >>>

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