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ВСУ заявили об ударе по топливному заводу под Ростовом

Кирилл Шестаков
26 декабря 2024 г.

Воздушные силы ВСУ атаковали предприятие российского ВПК, на котором производилось топливо для баллистических ракет, утверждают в Управлении стратегических коммуникаций украинского Генштаба.

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Украинский дрон в небе (фото из архива)
Украинский дрон в небе (фото из архива)Фото: Wolfgang Schwan/AA/picture alliance

Воздушные силы ВСУ на днях атаковали объект военно-промышленного комплекса РФ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины (Стратком). По его данным, на атакованном заводе производили топливо для баллистических ракет, которыми Россия бьет по объектам гражданской инфраструктуры Украины, в частности больницам, жилым домам и электростанциям.

В Страткоме ВСУ подчеркнули, что удар по заводу в Ростовской области - часть масштабной кампании "по ослаблению возможностей вооруженных сил РФ совершать террористические атаки против мирных граждан Украины".

Атака на химзавод в Ростовской области

Градообразующее предприятие города Каменск-Шахтинский в Ростовской области "Комбинат Каменский", одно из крупнейших химических предприятий России, которое специализируется на производстве ракетного топлива, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко, уже было атаковано ВСУ 18 декабря. 

В последние дни участились украинские атаки по объектам в Ростовской области. В частности, 23 декабря беспилотники атаковали город Миллерово, в котором расположен одноименный военный аэродром. По данным Минобороны РФ, над регионом с вечера 23 декабря до утра следующего дня были сбиты 12 украинских БПЛА.

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